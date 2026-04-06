Rusija se oglasila o Trampovoj prijetnji Iranu i roku za otvaranje Ormuskog moreuza.

Izvor: Twitter/screenshot/realDonaldTrump/Profimedia

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarisao je aktuelnu situaciju u ratu na Bliskom istoku koji traje već 38 dana sa fokusom na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa da Iran ima rok do srijede 8. aprila u jedan sat po londonskom vremenu (dva sata po srpskom vremenu) da otvori Ormuski moreuz. Tramp je u toj objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth social" čak i psovao u naletu bijesa što je bilo neprihvatljivo za Peskova.

"Primijetili smo da se nivo tenzija u regionu podigao i da kontinuirano raste. Zapravo, gori cijeli region na Bliskom istoku.

Ovo su sve negativne posledice agresije koja je usmjerena na Iran. Geografski se ovaj konflikt proširio, sada smo svi svjesni posledica, uključujući negativne posledice po globalnu ekonomiju", objasnio je Peskov, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.