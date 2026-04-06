Izraelski mediji navode da je Tel Aviv pogođen kasetnom municijom.

Izvor: Sasan/MEI / Sipa Press / Profimedia

Izraelski mediji izvijestili su da je Iran ponovo upotrebio kasetnu municiju u novom raketnom napadu na područje Tel Aviva rano jutros, prenosi novinska agencija DPA.

U blizini Tel Aviva bilo je oko 20 mjesta udara, prenio je izraelski portal Ynet. Nekoliko ljudi je povrijeđeno, uključujući i jednu ženu koja je zadobila teške povrede, saopštila je izraelska hitna pomoć Magen David Adom.

Pogođena je i jedna škola u Tel Avivu, a vojni portparol je takođe izjavio da je vrlo vjerovatno da je korišćena kasetna municija.

Udari i na Haifu

Podsjetimo, na sjeveru zemlje je takođe zabilježeno oko 10 mjesta udara u širem području Haife, nakon iranskog napada kasetnom municijom, prenio je Ynet. Navodi se i da se nekoliko automobila zapalilo uslijed napada.

An Iranian missile struck a residential neighborhood in Haifa, killing 2 and injuring 4 - including women and a baby. Two remain missing under the rubble.



The Iranian regime is deliberately targeting civilians, adding to its long record of war crimes and crimes against humanity.pic.twitter.com/GtbyzA6CN9 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA)April 6, 2026

Tokom noći, dvije osobe su pronađene mrtve u jednoj zgradi u Haifi, nakon što je iranski projektil pogodio to mjesto tokom ranijeg udara. Nevladina organizacija „Hjuman rajts voč” (Human Rights Watch) nedavno je osudila iranske napade kasetnom municijom na izraelske gradove, ističući da bi to moglo da predstavlja ratni zločin.

"Dugotrajna opasnost po civile"

„Iranska upotreba kasetne municije u naseljenim područjima Izraela predstavlja predvidivu i dugotrajnu opasnost po civile”, izjavio je Patrik Tompson, istraživač za krize, sukobe i oružje pri organizaciji „Hjuman rajts voč”.

„Male bombe iz kasetne municije raspršuju se na širokom području, što ih čini neselektivnim naoružanjem, a čime se direktno krše ratni zakoni”, dodao je Tompson, a prenijela agencija DPA.