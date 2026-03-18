Iranska agencija Tasnim objavila je snimak rakete ispaljene prema Tel Avivu, i to "u znak odmazde", za likvidaciju šefa nacionalne bezbijednosti Alija Laridžanija, javlja CNN.

Izvor: Saeed Qaq / Zuma Press / Profimedia

Iranske revolucionarne garde saopštili su da su u "intenzivnim" napadima na Izrael korišćene i rakete tipa Horamšahr-4.

Reporter CNN Džeremi Dajmond ranije je iz Tel Aviva izvijestio da je na grad pala velika raketa sa više podprojektila, dodajući da Iran raspolaže Horamšahr projektilima upravo takvih sposobnosti.

BREAKING: Iran’s 60th wave strikes Israel, kills 2 in Ramat Gan and damages Tel Aviv infrastructure



A new barrage damaged multiple sites near Tel Aviv, causing deaths, structural damage, and disruptions across central Israel.



Iranian forces launched another round of…pic.twitter.com/YA3NTFkNTJ — Drop Site (@DropSiteNews)March 18, 2026

Ima mrtvih u napadu na Izrael

Izrael je u sredu ujutru objavio da presrijeće novi talas iranskih raketa. CNN je svedočio scenama koje ukazuju na upotrebu kasetne municije iznad centralnog Izraela, a udari su zabilježeni u više gradova, uključujući Tel Aviv. Prema izraelskim hitnim službama, u centralnom dijelu zemlje poginule su dvije osobe.

WATCH: Iranian Khorramshahr ballistic missiles with ~80 bomblets targeting Israel tonight.pic.twitter.com/HVVXkQ1FZf — Clash Report (@clashreport)March 17, 2026

Napadi dolaze nakon što je Iran najavio osvetu zbog ubistva Laridžanija u izraelskom napadu.

Komandant iranske vojske, general-major Amir Hatami, poručio je da će odgovor Teherana na Laridžanijevu smrt biti "odlučan i bolan", dodajući da će "krv ovog uzvišenog mučenika i drugih časnih mučenika biti osvećena", prenosi Tasnim.

L'Iran lance la 61e vague de frappes de missiles et touche plus de 100 cibles à Tel Aviv



➖Le CGRI iranien a lancé la 61e vague de son Opération True Promise 4, touchant plus de 100 sites militaires et de sécurité à Tel Aviv, a rapporté Tasnim.pic.twitter.com/i15PJeM0FP — EcoMark-infos (@EmmanuelBi83124)March 18, 2026

General-major Ali Abdollahi, komandant štaba Khatam al-Anbiya, upozorio je da američki predsjednik Donald Trump „mora biti spreman na iznenađenja“, te da će odgovor iranskih oružanih snaga biti „razorniji nego što neprijatelj može da zamisli“, navodi Tasnim.