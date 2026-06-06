Aca Lukas završio u Urgentnom centru: Pjevač hitno hospitalizovan, ovo su detalji

Pjevač Aca Lukas je završio u Urgentnom centru.

Izvor: MONDO

Pjevač Aca Lukas smješten je u Urgentni centar zbog povišenog krvnog pritiska, prenosi Blic. Nakon dolaska u zdravstvenu ustanovu, ljekari su ga odmah primili na dalje liječenje.

I ranije hospitalizovan

Podsjećanja radi, Aca Lukas je prije dvije godine takođe završio u Urgentnom centru.

Tada je u zdravstvenu ustanovu došao sa temperaturom i drugim zdravstvenim tegobama, zbog čega je bio hospitalizovan.

„Prije pola sata sam ga vidio na ulazu u Urgentni centar. Kao i svi građani koji su došli zbog zdravstvenih problema, predao je knjižicu i sačekao u redu. Vidjelo se da mu je veoma loše. Uprkos tome, ljubazno se javio ljudima koji su ga pozdravili. Ljekari su ga potom uveli u ordinaciju i zadržali na daljem liječenju“, ispričao je tada izvor koji se zadesio na licu mjesta.