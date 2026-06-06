logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aca Lukas završio u Urgentnom centru: Pjevač hitno hospitalizovan, ovo su detalji

Aca Lukas završio u Urgentnom centru: Pjevač hitno hospitalizovan, ovo su detalji

Autor Marina Cvetković
0

Pjevač Aca Lukas je završio u Urgentnom centru.

Aca Lukas završio u Urgentnom centru: Pjevač hitno hospitalizovan, ovo su detalji Izvor: MONDO

Pjevač Aca Lukas smješten je u Urgentni centar zbog povišenog krvnog pritiska, prenosi Blic. Nakon dolaska u zdravstvenu ustanovu, ljekari su ga odmah primili na dalje liječenje.

I ranije hospitalizovan

Podsjećanja radi, Aca Lukas je prije dvije godine takođe završio u Urgentnom centru.

Tada je u zdravstvenu ustanovu došao sa temperaturom i drugim zdravstvenim tegobama, zbog čega je bio hospitalizovan.

„Prije pola sata sam ga vidio na ulazu u Urgentni centar. Kao i svi građani koji su došli zbog zdravstvenih problema, predao je knjižicu i sačekao u redu. Vidjelo se da mu je veoma loše. Uprkos tome, ljubazno se javio ljudima koji su ga pozdravili. Ljekari su ga potom uveli u ordinaciju i zadržali na daljem liječenju“, ispričao je tada izvor koji se zadesio na licu mjesta.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Aca Lukas pjevač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ