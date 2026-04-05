Američki predsjednik Donald Trump zadao je Iranu krajnji rok da otvori Ormuski moreuz, ali je uprkos oštrim prijetnjama takođe nagovijestio da je ipak moguća šansa za dogovor već do sutra, ocenivši da postoji "dobra šansa" za postizanje sporazuma.

Američki predsjednik Donald Tramp je dodatno pojasnio rok koji je dao Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, rekavši da ističe u utorak u 20 časova po istočnom vremenu, što je 2 sata ujutru po našem vremenu.

"Utorak, 20:00 časova po istočnom vremenu!", napisao je Tramp u novoj objavi na društvenim mrežama.

On je ranije prijetio da će, ako Iran do tada ne otvori ključnu morsku rutu, SAD ciljati kritičnu infrastrukturu u toj zemlji.

"Dan elektrana i mostova"

Tramp je dodatno pojačao retoriku, rekavši da bi utorak mogao biti "dan elektrana i mostova", aludirajući na moguće napade na energetsku i transportnu infrastrukturu.

Ovo je najnovija u nizu prijetnji koje je američki predsjednik uputio Teheranu otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, nakon čega je Teheran praktično zatvorio Ormuski moreuz.

Tramp govori o mogućem sporazumu

Uprkos oštroj retorici, Tramp je takođe nagovijestio da se dogovor i dalje može postići. U razgovoru za Foks njuz, rekao je da postoji "dobra šansa" da Iran postigne dogovor do sutra, dodajući da Teheran "trenutno pregovara".

Ormuski moreuz je jedna od najvažnijih pomorskih ruta na svijetu, kroz koju prolazi oko petine globalne trgovine naftom, a njegova blokada izaziva ozbiljne poremećaje na energetskim tržištima, prenosi Index.