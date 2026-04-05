Mogućnost brzog postizanja sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je u fokusu, uz istovremene prijetnje Vašingtona dramatičnom eskalacijom ukoliko Teheran ne ispuni postavljena očekivanja.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da postoji velika šansa da se postigne sporazum sa Iranom već sutra, istovremeno preteći dramatičnom eskalacijom napada ako Teheran ne ispuni svoja obećanja dovoljno brzo.

U razgovoru za Foks njuz, Tramp je rekao da razmatra "uništenje svega" i "preuzimanje nafte" ako Iran ne bude dovoljno brzo napredovao ka sporazumu.

Rekao je da je amnestirao iranske pregovarače kako bi se osigurao nastavak razgovora, iako nije bilo neposrednog odgovora iz Teherana. Tramp je ranije rekao da je Vašington u kontaktu sa predsjednikom iranskog parlamenta, Mohamedom Bagerom Kalibafom. Iran nije odgovorio na Trampovu tvrdnju da bi sporazum mogao biti blizu.

Prijetnje po iransku infrastrukturu

Ove izjave su usledile istog dana kada je Tramp izdao oštro upozorenje na svojoj društvenoj mreži Truth Social, izjavivši da će utorak biti "Dan elektrana i mostova, sve u jednom, u Iranu" - misleći na prijetnje da će biti usmjerene na iransku infrastrukturu i dodajući da "neće biti ničeg sličnog tome"

Takođe je upozorio Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz "ili ćete živeti u paklu - samo gledajte".

Rat i blokada Ormuskog moreuza

Region je u stanju visoke pripravnosti otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, ubivši više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija, prenosi Index.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke snage, dok je istovremeno ograničio kretanje kroz Ormuski moreuz, plovni put kroz koji je prije početka rata dnevno prolazilo oko 20 miliona barela nafte.