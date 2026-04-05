Sjedinjene Američke Države su, prema izjavi američkog predsjednika Donalda Trampa, poslale oružje iranskim demonstrantima preko kurdskih snaga, što je izazvalo talas međunarodnih reakcija.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države poslale oružje namenjeno iranskim demonstrantima preko kurdskih snaga, potvrđujući izveštaje CNN-a prošlog meseca. Tramp je to rekao u intervjuu dopisniku Foks njuza Treju Jingstu danas.

"Poslali smo im mnogo oružja"

"Predsjednik Tramp mi je rekao da su Sjedinjene Države poslale oružje iranskim demonstrantima. Rekao mi je: 'Poslali smo im mnogo oružja'. Poslali smo ih preko Kurda'", prepričao je Jingst detalje telefonskog razgovora, prenosi Index.

Novinar je dodao da predsjednik Tramp veruje da su Kurdi to oružje zadržali za sebe.

Naime, CNN je prošlog mjeseca izvestio da SAD naoružavaju kurdske grupe sa ciljem da podstaknu narodni ustanak u Iranu. Plan je bio da se naoružane kurdske snage sukobe sa iranskim snagama, što bi iranskim civilima olakšalo izlazak na ulice i proteste. Hegset je ranije tvrdio da to nije istina. Nakon tih članaka, ministar odbrane Pit Hegset rekao je novinarima da američki ciljevi nisu zasnovani na naoružavanju određenih grupa.

"Nijedan od naših ciljeva ne počiva na podržavanju naoružavanja bilo koje određene snage. Svjesni smo šta drugi entiteti mogu da rade, ali naši ciljevi nisu usmjereni na to", rekao je tada Hegset.