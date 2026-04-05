Ukrajina odbacuje umješanost u pokušaj sabotaže Turskog toka kod Kanjiže, ističući da nije povezana s incidentom koji pogađa gasnu infrastrukturu Srbije i Mađarske.

Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je umješanost te zemlje u pokušaj sabotaže dijela gasovoda Turski tok kod Kanjiže na sjeveru Srbije, koji povezuje gasnu infrastrukturu Srbije i Mađarske.

"Kategorički odbijamo pokušaje da se Ukrajina lažno poveže sa incidentom sa eksplozivom pronađenim u blizini gasovoda Turski tok u Srbiji. Ukrajina nema nikakve veze sa ovim", napisao je portparol Minsitarstva Heorhi Tihi na svom nalogu na mreži X.

On tvrdi da je incident "najverovatnije ruska operacija pod tzv. lažnom zastavom''.

"Najvjerovatnije je riječ o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom, u okviru snažnog mješanja Moskve u izbore u Mađarskoj", naveo je Tihi.

Podsjetimo, na području opštine Kanjiža od jutros su primjećene jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

Više javno tužilaštvo u Subotici dalo je odobrenje pripadnicima Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrše pretres terena zbog saznanja da može doći do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture kao i građana koji žive na ovom području.

Odmah po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici, na lice mjesta u Kanjiži, tj. u sela u okolini, izašli su pripadnici UKP, vojne policije, 72. specijalne brigade i pripadnici drugih jedinica MUP-a. Angažovani su kontradiverzioni timovi, psi tragači, a helikopteri nadgledaju aktivnosti iz vazduha.

