Viktor Orban sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu zbog otkrića eksploziva u Kanjiži.

Izvor: Kurir

Premijer Mađarske Viktor Orban sazvao je za danas popodne hitnu sjednicu Savjeta za odbranu, nakon što su policija i Vojska Srbije otkrili eksploziv i sredstva za njegovo aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

Vidi opis Hitna reakcija Mađarske: Orban sazvao Savjet odbrane zbog eksploziva pronađenog u Kanjiži Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 11 / 11

Orban je na svom nalogu na društvenim mrežama naveo da je prethodno razgovarao telefonom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Upravo sam završio razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srpske vlasti su pronašle snažnu eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na ključnoj gasnoj infrastrukturi između Srbije i Mađarske. Istraga je u toku. Sazvao sam hitnu sjednicu Savjeta za odbranu za danas popodne", poručio je Orban na Fejsbuku.

Vučić je danas razgovarao sa Orbanom o prvim rezultatima istrage koju sprovode srpski vojno-policijski organi u vezi sa ugrožavanjem gasne infrastrukture između dvije zemlje. Kako je saopšteno, pronađen je eksploziv velike razorne moći, kao i štapini neophodni za njegovo aktiviranje.