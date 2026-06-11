Pilot kompanije Er Kanada uhapšen je nakon 17 godina letjenja bez dozvole, a obavio je više od 900 letova kao kapetan.

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Pilot kompanije Er Kanada uhapšen je i optužen da je 17 godina letio sa lažnom dozvolom. Navodno je on obavio preko 900 letova kao kapetan bez dozvole.

Policija u regionu Pil u Ontariju kaže da je letio i domaćim i međunarodnim letovima od 2009. do 2025. godine i da nikada nije položio potrebni test niti dobio odgovarajući sertifikat potreban za kapetana.

"Ovaj slučaj i detalji koji ga okružuju čitaju se kao filmski scenario", rekao je zamjenik načelnika Milinovič na konferenciji za novinare, prema CNN-u.

Ljekar opšte prakse koji obavlja operacije mozga

Čovjek je letio Boingom 767, 777 i 787 i zaradio je skoro tri miliona kanadskih dolara. Po današnjem kursu, to iznosi preko 20 miliona norveških kruna.

Prema policiji, muškarac je imao dozvolu za komercijalno letjenje, ali nikada nije dobio ono što se naziva "Dozvola za pilota vazdušnog transporta za avione" (ATPL-A). Ovo je potrebno za letjenje kao kapetan, piše CNN. Policija to upoređuje sa lekarom opšte prakse koji obavlja operaciju mozga u ordinaciji.

"Postoje dodatni zahtjevi i pravila za stručna zvanja s razlogom", kaže zamjenik načelnika Milinovič.

Pilot je razotkriven nakon što je rutinska provjera njegovih papira 2025. godine pronašla ono što policija naziva "odstupanjima" u dokumentaciji. Er Kanada je potom obavestila vlasti.

Mora se pojaviti na sudu

Avio-kompanija je u saopštenju, koje je prenio CNN, navela da bezbjednost nije ugrožena, jer kompanija ima obaveznu obuku svakih šest mjeseci i godišnje provjere leta sa sertifikovanim pilotom.

Istovremeno, avio-kompanija naglašava da je ispravna licenca važan dio sistema bezbjednosti i da to pitanje shvataju veoma ozbiljno.

Pilot mora da se pojavi na sudu 29. juna 2026. godine. CNN piše da nisu odmah pronašli advokata koji bi govorio u Volovo ime.