Eksplozivne naprave pronađene su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok. Eksploziv razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca.

Izvor: Kurir

Navodno, u rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava, javlja "Pink".

Podsjetimo, u području opštine Kanjiža bili su blokirani putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić i putni pravac iz sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit.

Na ovom području od jutros su primijećene jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

Zašto su vojska i policija u Kanjiži

Više javno tužilaštvo u Subotici dalo je odobrenje pripadnicima Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrše pretres terena zbog saznanja da može doći do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture, kao i građana koji žive na ovom području.

Vidi opis Otkriveno koliko je eksploziva pronađeno blizu gasovoda: Jezivi detalji istrage - u rančevima je bilo još nešto!