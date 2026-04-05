Eksplozivne naprave pronađene su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok. Eksploziv razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca.
Navodno, u rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava, javlja "Pink".
Podsjetimo, u području opštine Kanjiža bili su blokirani putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić i putni pravac iz sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit.
Na ovom području od jutros su primijećene jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.
Zašto su vojska i policija u Kanjiži
Više javno tužilaštvo u Subotici dalo je odobrenje pripadnicima Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrše pretres terena zbog saznanja da može doći do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture, kao i građana koji žive na ovom području.
Otkriveno koliko je eksploziva pronađeno blizu gasovoda: Jezivi detalji istrage - u rančevima je bilo još nešto!
Odmah po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici, na lice mjesta u Kanjiži, odnosno u sela u okolini, izašli su pripadnici UKP-a, vojne policije, 72. specijalne brigade i drugih jedinica MUP-a.
Angažovani su kontradiverzioni timovi, psi tragači, a helikopteri nadgledaju aktivnosti iz vazduha.
Pronađeni sumnjivi predmeti u blizini gasovoda
UKP i vojna policija pronašli su predmete sumnjive sadržine u neposrednoj blizini gasne infrastrukture u području Kanjiže.
Zbog bezbjednosti građana i gasne infrastrukture (gasovoda), pripadnici UKP-a i vojne policije prilazili su predmetima kako bi ih ispitali.
Angažovani su i dronovi, termovizijske kamere, a na licu mjesta bili su i psi tragači.
Vučić: "Pronađena dva velika ranca sa eksplozivom"
Predsjednik Vučić istakao je jutros, obilazeći gradilište u okviru EXPO projekta, da su psi tragači, vojska i policija, na par stotina metara od gasovoda pronašli dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima.
"Ja sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom, obavijestio ga da Mađarska ne bi imala gasa i mi na sjeveru Srbije ne bismo imali gasa. Kasnije možemo da razgovaramo o nekim detaljima, vojska prije svega, odnosno kontraobavještajne službe, odnosno Vojno-bezbjednosne agencije, svi oni koji su dobili zadatak za očuvanje kritične gasne infrastrukture obavještavaće vas tokom dana. Mi kompresorsku stanicu branimo, Kragujevac i Niš, tamo ne može ptica da proleti", naveo je Vučić.