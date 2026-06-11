Nova pravila EU donose obavezu otkrivanja JMBG-a i PIB-a prilikom luksuznih kupovina.

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Uskoro luksuzna kupovina više neće moći da se obavi pod velom tajnosti. Prilikom kupovine automobila, skupocjenog sata, nakita ili nekretnina, građani će morati da otkriju svoj JMBG, PIB ili druge osjetljive podatke koji su do sada bili zaštićeni. Nova, rigorozna pravila donosi Evropska unija, a stupanje na snagu planirano je za jul 2027. godine.

Evropska uredba poznata pod skraćenicom AMLR (Regulativa o sprečavanju pranja novca) ima jasan cilj: efikasnije suzbijanje pranja novca i zatvaranje kanala za finansiranje kriminalnih radnji. Primjena ovog zakona iz korena će promijeniti način poslovanja velikog broja firmi, jer drastično proširuje obim ličnih podataka koje su preduzetnici dužni da prikupljaju direktno od svojih klijenata.

Ko se nalazi na udaru novih pravila?

Nove odredbe više se ne odnose samo na tradicionalni bankarski i finansijski sektor. Pod lupom regulatora naći će se širok spektar delatnosti. Nova pravila obavezuju:

Pružaoce usluga vezanih za kriptoimovinu i crowdfunding platforme,

Zajmodavce i agente za nekretnine,

Prodavce luksuzne robe i dilere automobila,

Umjetničke galerije i aukcijske kuće.

Identifikacija obavezna za sve transakcije iznad 10.000 eura

Kako prenosi ugledni list Dziennik Gazeta Prawna, nova pravila EU primjenjivaće se na sve transakcije čija vrijednost prelazi 10.000 eura.

Mala opaska: U originalnim izvještajima medija često se navodi iznos od 43.000 (što je vrijednost u poljskim zlotima).

Ukoliko vrijednost kupovine prelazi ovaj prag, kupac je u obavezi da prodavcu dostavi sve podatke potrebne za sprovođenje detaljne identifikacione procedure. U zavisnosti od vrste transakcije, trgovci će zahtijevati JMBG, PIB, IBAN računa i druge dokaze o identitetu.

Bankovni transfer gubi status "automatskog dokaza"

Jedna od ključnih izmjena odnosi se na status samog plaćanja. Naime, bankovni transfer više neće automatski potvrđivati zakonitost porekla novca. Dok su do sada ove provjere uglavnom bile isključiva odgovornost banaka i matičnih finansijskih institucija, spisak subjekata koji moraju da vrše rigorozne provjere sada se drastično širi na same trgovce. Namjera evropskih zakonodavaca je jasna – ujednačiti pravila u svim zemljama i maksimalno otežati prikrivanje sumnjivog kapitala.

Trka sa vremenom za preduzetnike

Dok će kupci morati da se naviknu na gubitak privatnosti pri velikim kupovinama, pravi teret promena podneće biznisi. Preduzetnici u luksuznim sektorima moraće u kratkom roku da implementiraju napredna tehnološka rešenja za usklađivanje sa propisima, prođu kroz proces obuke zaposlenih i pripreme kompleksnu dokumentaciju. Budući da je krajnji rok jul 2027. godine, vremena za prilagođavanje novoj eri poslovanja ima sve manje.

(Blic/MONDO)