Prema nezvaničnim informacijama, na teritoriji opštine Kanjiža, u blizini sela Trešnjevac, uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa vise putničkih, terenskih i kombi vozila.

Policija i vojska blokirale su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.

Kako mediji nezvanično saznaju, blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.

Pretresi kod sela Velebit

Policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac – Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit, a pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.



