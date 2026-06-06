Njemac je šest puta zaredom poražen od igrača italijanske nacionalnosti.

Izvor: Profimedia

Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale Rolan Garosa, pošto je u polufinalu savladao Čeha Jakuba Menšika poslije borbe u četiri seta – 7:5, 6:2, 3:6, 6:3. Na putu do prve grend slem titule čeka ga odmorni Flavio Koboli, koji je bez borbe izborio plasman u veliko finale.

Kobolijev sunarodnik Mateo Arnaldi predao je meč zbog bolesti, pa će Italijan imati jedinstvenu priliku da se bori za grend slem trofej. Sa druge strane biće nikad motivisaniji Aleksandar Zverev. Nijemac je tri puta gubio u finalima najvećih turnira i ovu priliku ne želi da propusti.

Ipak, da bi osvojio prvu grend slem titulu u karijeri, moraće da prekine neugodan niz protiv italijanskih tenisera.

Treći teniser svijeta posljednjih šest poraza doživio je upravo od igrača iz Italije. Jannik Siner ga je savladao četiri puta, dok su ga pobjeđivali i sam Koboli, kao i Lučano Darderi. Sada će imati priliku da prekine taj crni niz u najvažnijem meču karijere.

Zverev i Koboli veliki prijatelji

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Nijemac je na konferenciji za medije otkrio da je Koboli jedan od njegovih najboljih prijatelja na ATP turu.

„Ne vidim sebe kao favorita, niti bilo koga drugog, iskreno. Kada igrate finale Grend slema, to znači da ste došli do samog vrha tenisa. Stigli ste do posljednje stepenice i lijepo je to podijeliti. Naravno, pokušaćemo da pobijedimo jedan drugog, ali to je sasvim u redu. On je za mene dobra osoba. Ima dobro srce. Izuzetno je smiješan kada ga bolje upoznate. Volim i njegovog oca, koji je takođe veoma duhovit. On je zaista dobar momak“, rekao je Zverev.

Objasnio je i kako je počelo njihovo prijateljstvo.

„Upoznali smo se na Lejver kupu u Berlinu 2024. godine. Tada smo se zbližili. Bilo je i zanimljivih trenutaka kada je njegov otac dolazio kod mene i ispitivao me. Pitao je i mog oca o tenisu i raznim stvarima. Uvijek sam srećan kada razgovaram s njim. Tako je sve počelo, a poslije se prijateljstvo prirodno razvijalo, kao i sa Flaviom“, kazao je Zverev.