Istraga obuhvata porodicu i saradnike, sumnja na nezakonitu dobit od gotovo 16 milijardi lira

Gradonačelnik Burse Mustafa Bozbey uhapšen je i izveden pred sud zajedno sa još 57 osoba, među kojima su i članovi njegove porodice, zbog sumnje na ozbiljna krivična djela.

Kako prenose turski mediji, među privedenima su njegova supruga, ćerka, kao i braća i sestre, a terete se za malverzacije i primanje mita iz perioda kada je Bozbej bio gradonačelnik opštine Nilufer.

Istragu vodi Glavno javno tužilaštvo u Bursi, koje je izdalo naloge za ukupno 59 osoba. Među glavnim osumnjičenima je i bivši gradonačelnik Nilufera Turgay Erdem, koji se već nalazi u pritvoru, dok se za dvojicom biznismena i dalje traga.

Osumnjičenima se na teret stavlja formiranje kriminalne organizacije, primanje mita, pranje novca i nezakonita gradnja koja je dovela do zagađenja životne sredine.

Nakon trodnevnog zadržavanja i zdravstvenih pregleda, osumnjičeni su dovedeni u sud, gdje je nakon čak 14 sati saslušanja tužilac zatražio pritvor za Bozbeja.

Za 12 osoba, uključujući njegovu suprugu Seden, ćerku Side i brata Ertana, predložene su blaže mjere nadzora, poput zabrane napuštanja mjesta boravka.

Ispred suda okupili su se članovi i simpatizeri opozicione CHP stranke, pružajući podršku optuženima.

Prema navodima istrage, Bozbej i Erdem su, zajedno sa opštinskim službenicima, navodno primali mito u zamjenu za nezakonito povećanje dozvoljene gustine gradnje na pojedinim projektima.

Na taj način su, kako se sumnja, pribavili ogromnu finansijsku korist, koja se procjenjuje na čak 15,95 milijardi turskih lira.

Tokom istrage blokirana je i značajna imovina osumnjičenih – više od 200 nekretnina, desetine vozila, kao i brojne firme i poslovni objekti.

Turske finansijske institucije dodatno ispituju poslovanje kompanija povezanih sa Bozbejem i njegovom porodicom, dok su u pojedinim firmama već postavljeni prinudni upravnici.