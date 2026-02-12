Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhapšen je zbog sumnje na korupciju i primanje mita.

Kako saznaju mediji u Hrvatskoj, gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhapšen je danas zbog sumnje na korupciju. Sumnja se da je od ugostitelja sa područja Nove Gradiške tražio mito, ali mu oni, prema zasad dostupnim informacijama, taj novac nisu dali. Istražitelji sumnjaju i da je Grgić pogodovao pri davanju u zakup gradskog zemljišta. Prema informacijama kojima raspolažemo, zakupnine su bile povoljne, a preduzetnici koji su dobili zemljište potom su Grgićevoj firmi omogućavali da tamo realizuje svoje projekte.

Šta istražitelji sumnjaju?

Nezvanično se saznaje da istražitelji vjeruju kako imaju dokaze da je Grgić primio mito, odnosno donaciju za kampanju, a zauzvrat obezbijedio dobijanje posla.

Prema pisanju lokalnog portala 035, rano jutros policija je ušla u službene prostorije Grada Nove Gradiške, a policijska vozila viđena su i ispred zgrade Turističke zajednice, kao i ispred domova pojedinih zaposlenih u gradskoj upravi, te ispred kuće gradonačelnika.

To mu je drugo hapšenje zbog korupcije, suđenje je u toku

Grgić je kao gradonačelnik Nove Gradiške već bio uhapšen 18. septembra 2020. godine u sklopu afere Janaf. Uhapšen je u svom domu, nakon čega mu je Sabor skinuo poslanički imunitet. U trenutku hapšenja bio je član SDP-a, ali je u međuvremenu napustio stranku.

U julu 2021. policija je objavila da se sumnja da je, kao gradonačelnik Nove Gradiške, tražio i dobio 100.000 kuna mita u vezi sa postupkom javne nabavke za projekat reciklažnog dvorišta.

Optužnica Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) tereti Grgića da je u dva navrata od preduzetnika Kreše Peteka primio po 15.000 eura mita u zamjenu za manipulaciju postupcima javne nabavke, kako bi Petekovim firmama obezbijedio poslove na dva građevinska projekta; optužnica je potvrđena u maju 2023. Suđenje je počelo 11. februara 2025. i još traje. Šifra za mito bila je "smuđ".

Među dokazima evropskih tužilaca su i tajno snimljeni razgovori. U jednom od njih, 1. jula 2020, Petek se javlja Grgiću riječima: "Dragi gradonačelniče… samo pitam da ti onaj smuđ ne pobjegne." Istražitelji smatraju da je "smuđ" bila šifra za mito od 100 hiljada kuna koje je, prema optužnici, Grgić trebalo da dobije ako tender za solarnu elektranu u Novoj Gradiški bude prilagođen Petekovoj firmi.

Grgić mu odgovara: "Neće, neće, brate… kampanja mi je." U nastavku razgovora pominje se i "onaj drugi dil", a dogovoren je i sastanak naredne nedelje.

EPPO tvrdi da je posao izgradnje solarne elektrane Biosol, vrijedan 4,1 milion kuna, bio namješten upravo za Elektrocentar Petek.

"Možemo iz Gradiške izvući dokumentaciju"

U drugom razgovoru, snimljenom nekoliko meseci ranije, Petek govori jednom od saradnika: "Mi možemo iz Gradiške izvući dokumentaciju i ubaciti unutra sve ono što nam treba." Istražitelji smatraju da ta rečenica ukazuje na plan prilagođavanja tenderske dokumentacije kako bi odgovarala unaprijed odabranom ponuđaču.

Optužnica navodi da su tehnički uslovi i kriterijumi bodovanja bili postavljeni tako da pogoduju Petekovoj firmi, dok su konkurenti eliminisani iz formalnih razloga.

Svedok: Postupala sam po uputstvu gradonačelnika

Posebnu pažnju izazvalo je svjedočenje bivše načelnice Andreje Štengl. Ona je potvrdila da je firma koja je pripremala dokumentaciju za javnu nabavku angažovana po uputstvu gradonačelnika.

"Poslali smo primedbe gradonačelniku jer se nismo slagali sa takvim dokumentom", rekla je Štengl, dodajući da su uočene nepravilnosti u bodovanju stručnjaka i kriterijumima tendera.

