Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS-a, Draško Stanivuković priveden je na hrvatskom graničnom prelazu nakon višesatnog zadržavanja.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Kako je saopšteno, Stanivuković, prilikom povratka iz Budimpešte, nije dozvolio da ga zadržavaju i pretresaju, niti da mu uzimaju privatne stvari.

„Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima“, rekao je Stanivuković i dodao da ovo nije prvi put, nego 14.

„Isto su uradili i u ponedjeljak ujutro kada sam putovao za Budimpeštu – zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat

vremena da dođe i da pretraži moje lične stvari. I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put“, naveo je Stanivuković.

