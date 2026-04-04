Rat u Iranu traje već pet nedelja, a vojni analitičar Džon Spenser izneo je tri scenarija razvoja sukoba.

Rat u Iranu ušao je u petu nedjelju, a svijet sa zebnjom iščekuje sljedeći potez američkog predsjednika Donald Trump. Američki vojni analitičar Džon Spenser iznosi tri moguća scenarija razvoja sukoba - i otkriva koji je, po njemu, najrealniji.

Okupacija strateških ostrva i udar na naftu

Prva opcija podrazumeva da SAD preuzmu kontrolu nad ključnim ostrvima poput Abu Musa, VelikiTunb i MaliTunb, koja imaju ogroman značaj zbog naftne infrastrukture, ali i vojnih i nadzornih sistema.

Kako objašnjava Spenser, ovim potezom bi se direktno udarilo na kontrolu nad Ormuskim moreuzom - jednim od najvažnijih svjetskih energetskih koridora.

Iranski režim je nedavno uveo taksu i do 2 miliona dolara po prolasku tankera, ali bi taj sistem mogao biti namjerno uništen napadima na komandne centre, opremu za nadzor i terenske jedinice.

"Putinov metod" - mrak kao oružje

Drugi scenario podsjeća na taktiku koju primjenjuje Vladimir Putin - sistematsko uništavanje energetske mreže kako bi se zemlja bacila u potpuni mrak.

Cilj je jasan: učiniti svakodnevni život nepodnošljivim i natjerati stanovništvo na predaju ili bjekstvo.

Ipak, u slučaju Irana postoji ključna razlika - SAD bi mogle istovremeno da oslabe režim, ali i da osnaže civile. Spenser navodi da bi prekid komunikacija vlasti, uz omogućavanje građanima pristupa alternativnim mrežama, pretvorio informacije u moćno oružje.

Podsjetimo, režim je još od protesta krajem 2025. više puta gasio internet kako bi ugušio pobune.

Udar na srce ekonomije - ključ pada režima?

Treća opcija, koju Spenser vidi kao najvjerovatniju, jeste direktan udar na naftnu ekonomiju Irana.

U fokusu bi bilo ostrvo Harg u Persijskom zalivu - ostrvo kroz koje prolazi čak 90 odsto izvoza nafte Teherana.

Ako bi SAD uspjele da unište ili zauzmu infrastrukturu na Hargu, praktično bi paralizovale ekonomsku moć režima.

Prema Trampovim tvrdnjama, on je već naredio napade na vojne ciljeve na ostrvu prije dvije nedjelje, ali su tada rezervoari za gorivo pošteđeni - što bi sada moglo da se promijeni.

"Ako se ovaj izvor prihoda presiječe, režim bi mogao da se uruši", upozorava Spenser, dodajući da vlast već pokazuje znake slabosti pod ekonomskim pritiskom.

Prelomni trenutak: Tramp najavio mogući potez

Sam Donald Tramp nagovijestio je da bi SAD mogle da pokušaju da preuzmu kontrolu nad ostrvom Harg, koje je ekonomsko srce Irana.

"Imamo mnogo opcija", rekao je on za Financial Times.

Istovremeno, CNN je objavio da Iran posljednjih nedjelja premješta vojsku i dodatno utvrđuje ostrvo, pripremajući se za mogući američki napad. Postavljene su čak i mine protiv pješadije i tenkova, uključujući i duž obale.

Pregovori u sjenci rata - ima li nade za mir?

Dok tenzije rastu, pregovori o miru i dalje traju. Tramp je izjavio da razgovori sa Iranom, i direktni i indirektni, napreduju "izuzetno dobro".

"Dali su nam većinu onoga što smo tražili. Složili su se sa planom. Ponudili smo 15 tačaka i uglavnom su pristali", rekao je on, bez otkrivanja detalja.

Kao znak dobre volje, Iran je prošle nedjelje dozvolio prolazak 10 tankera kroz Ormuski moreuz, uz najavu da će još 20 brodova dobiti zeleno svjetlo.

Ipak, Tramp upozorava - pregovori mogu da propadnu u svakom trenutku.