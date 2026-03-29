Predsjednik iranskog parlamenta zaprijetio je Amerikancima, upozoravajući na mogućnost Trećeg svetskog rata usled kopnene invazije.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio je da bi eventualna kopnena invazija Sjedinjene Američke Države na Iran mogla dovesti do Trećeg svjetskog rata, poručujući da bi takav sukob bio „grobnica za američke vojnike“.

„Amerikance će dočekati milion vojnika – američkim vojnicima kažemo: dobrodošli u pakao“, izjavio je Ghalibaf, dodajući da je svijet već ušao u „veliki globalni rat“ i pozvao na pripreme za dugotrajan sukob.

On je optužio američkog predsjednika Donald Trump da javno govori o pregovorima, dok paralelno priprema kopnenu intervenciju, tvrdeći da iranske snage već očekuju dolazak američkih trupa.

Istovremeno, američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore iz Pentagona, navode da Vašington razmatra scenarije ograničenog kopnenog angažovanja, uz već raspoređene snage na Bliskom istoku, uključujući marince, padobrance i vazdušno-desantne jedinice.

Prema tim procjenama, potencijalna operacija ne bi bila klasična invazija, već vremenski ograničena akcija koja bi trajala oko dva mjeseca, sa fokusom na zauzimanje strateških tačaka i uništavanje ključne infrastrukture.

Kao jedna od mogućih meta često se pominje ostrvo Kharg Island, kroz koje prolazi oko 90 odsto iranskog izvoza nafte. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi takva operacija nosila velike rizike, s obzirom na blizinu iranske obale i mogućnost snažnog odgovora balističkim raketama, dronovima i pomorskim minama.

Dodatnu zabrinutost izaziva i situacija u Hormuški moreuz, ključnom za globalnu trgovinu naftom, gdje bi svaka eskalacija mogla imati ozbiljne posljedice po svjetsko tržište energije.

Iranske vlasti već su zaprijetile da bi kopnena operacija izazvala lančane napade na naftnu i gasnu infrastrukturu u regionu, dok su jemenski Huti upozorili na mogućnost zatvaranja moreuza Bab el Mandeb, što bi dodatno ugrozilo globalne transportne rute.

U međuvremenu, sukobi se intenziviraju i u Liban, gdje Izrael nastavlja ofanzivu protiv Hezbolah, uz sve veći broj raseljenih i uništenu infrastrukturu, uključujući i područja sa hrišćanskim stanovništvom.

Analitičari upozoravaju da bi svaki dalji korak mogao dovesti do šire regionalne i globalne eskalacije, dok politički pritisak raste i unutar SAD, gdje dio javnosti i zakonodavaca ne podržava novu veliku vojnu intervenciju na Bliskom istoku.