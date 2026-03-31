Rijetki intervju sa Meri En Maklaud Tramp ponovo kruži društvenim mrežama, a korisnici ne prestaju da komentarišu koliko američki predsjednik liči na svoju majku!

Rijetki intervju sa majkom Donalda Trampa snimljen je još 1994. godine, šest godina prije nego što je preminula, a ovih dana se ponovo pojavio na društvenim mrežama i ljudi ne mogu da vjeruju koliko američki predsjednik liči na svoju majku.

Stari snimak Meri En Maklaud Tramp, koja je preminula 2000. godine u 88. godini, kako govori u irskoj TV emisiji "To je Bibi", postao je viralan.

U emisiji, Meri En govori o odrastanju u malom selu na ostrvu Luis u Škotskoj i dolasku u Njujork 1930. godine, gdje je upoznala svog supruga Freda Trampa, za koga se udala 1936. godine.

Mnogi korisnici X platforme bili su šokirani nevjerovatnom sličnošću Donalda Trampa sa njegovom majkom, koja je izgledala i zvučala kao njen sin.

Interview with Mary Anne MacLeod Trump, Donald Trump's mother, 1994.pic.twitter.com/JuRhP8QcyC — Time Capsule Tales (@timecaptales)March 13, 2026

Nizali su se komentari: "Donald Tramp govori baš kao njegova škotska majka, čak i gestikulacije", "Neću da lažem, ovaj intervju sa Trampovom majkom je apsolutno nevjerovatan", "Ima njene manire", pisali su jedni, dok su se drugi šalili: "Izgleda kao da je Donald Tramp stavio periku i malo viktorijanske šminke", "Mislio sam da je Tramp obučen kao žena".

Elegantna Meri En je tokom intervjua nosila bijelu bluzu sa mašnom, preko koje je prebacila crveno-crni karirani sako. Objasnila je da je rođena u gradu zvanom Stornovej, na ostrvu Luis: "Prelijepo malo ostrvo. Odrasla sam tamo, došla u Njujork, upoznala svog muža, vratila se u Škotsku i opet se vratila u Njujork da se udam."

Intervju se pojavio u posebnom izdanju irske emisije za Dan svetog Patrika i snimljen je u Trampovom tadašnjem Tadž Mahalu u Atlantik Sitiju. Novinarka je otkrila da Tramp, koji je u to vrijeme bio magnat nekretnina, nije mogao da bude sa njima jer je bio u Holivudu.

"Dobio je poziv od Stivena Spilberga koji ga je pitao da li može da dođe i odigra kameo ulogu u filmu koji Spilberg snima. Naravno, Donald nije htio da kaže ne", dodala je Meri En, iako nije jasno na koji film je mislila, s obzirom na to da se Tramp nikada nije pojavio u Spilbergovom filmu.

Fred i Meri En su imali petoro djece, iako je njihovo drugo dijete, Fred mlađi, umro u 42. godini, nakon života obilježenog alkoholizmom. Trampova majka je umrla u 88. godini 2000. godine, nešto više od godinu dana nakon što je njen suprug Fred umro u 93. godini.