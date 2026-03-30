Ratni avioni presreli putnički avion blizu Trampove vile na Floridi.

Izvor: Chip Somodevilla/Shutterstock/Printscreen/Youtube/New York Post

Avioni američkog ratnog vazduhoplovstva hitno su podignuti u nedelju kod vile predsjednika Donalda Trampa na Floridi u Palm Biću zbog nepoznatog putničkog aviona, piše "CBS News". Ratni lovci presreli su putnički avion koji je letio preblizu vile Mar-a-Lago u trenutku kada je u njoj boravio američki predsjednik.

Borbeni avioni su presreli avion i ispalili su takozvane "baklje" (flares) koje se koriste kako bi se privukla pažnju ili kako bi se zbunila neprijateljska raketa koja ide ka tom avionu u slučaju borbe. Incident se dogodio u nedelju 29. marta oko 16 časova po lokalnom vremenu.

NORAD (Sjevernoamerička komanda za vazdušnu odbranu) je potvrdila da su podignuta hitno dva borbena aviona F-16. Oni su presreli putnički avion, uspostavili komunikaciju sa njim i ispratili ga iz ograničenog područja.

Inače, ovo nije prvi ovakav incident. NORAD je saopštio da se već dogodilo više desetina ovakvih situacija u tom području u prethodnom periodu.

Incidenti su postali učestali kada je u oktobru 2025. uvedeno ograničenje letjenja oko vile Donalda Trampa. Zbog toga NORAD i ima "pune ruke posla" u prethodnom periodu.

Takođe u nedeju 29. marta je nepoznati dron lociran blizu predsjedničkog aviona. U tim trenucima je Tramp bio na golf terenima u Palm Biču, a zbog drona je bio privremeno obustavljen u potpunosti avio-saobraćaj blizu vile Mar-a-Lago.