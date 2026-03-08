Slovački premijer poručuje da je spreman da prati politiku Mađarske i uslovi odluke EU nastavkom isporuka nafte preko naftovoda „Družba“.

Izvor: Profimedia

Slovački premijer Robert Fico najavio je da je Slovačka spremna da blokira zajam Evropske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, prateći primjer Mađarske.

On je u video-obraćanju poručio da bi Bratislava mogla „preuzeti palicu“ od mađarskog premijera Viktora Orbana ukoliko njegova stranka Fides izgubi na parlamentarnim izborima zakazanim za 12. april.

Fico je najavio i sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, na kojem planira da razgovara o mogućoj obustavi rada naftovoda „Družba“.

Prema njegovim riječima, blokiranje velikog finansijskog paketa za Ukrajinu predstavlja legitiman instrument kojim bi se osigurao nastavak isporuka nafte iz istočnih izvora.

Slovački premijer je dodao da je spreman da, u dogovoru sa Briselom, dodatno pojača pritisak u vezi sa naftovodom prije eventualnog susreta sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Fico je zaključio da je „lopta sada na strani Evropske unije“, ističući da će ishod mađarskih izbora imati značajan uticaj na dalju strategiju Slovačke.