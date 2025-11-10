Dva voza sudarila su se u nedelju oko 19.30 na železničkoj pruzi između Pezinoka i Svetog Jura i u nesreći nije bilo smrtnih slučajeva, ali je povrijeđeno najmanje 79 putnika.

Izvor: Sierakowski/EUC / Zuma Press/Profimedia

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da je najvjerovatnije ljudska greška kriva za željezničku nesreću, u kojoj je povrijeđeno najmanje 79 osba.

On je na konferenciji za novinare, nakon vanredne sjednice Vlade te zemlje, rekao da je ovlastio je ministra saobraćaja Jozefa Reža da smijeni kompletnu upravu Slovačke željezničke kompanije (ZSSK), kao i da je policija pokrenula krivičnu istragu o sudaru vozova, prenosi slovačka Pravda.

Fico je rekao i da je Rež ponudio ostavku premijeru nakon nesreće, ali da je on to odbio i najavio je pripremu akcionog plana za sprečavanje željezničkih nesreća, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

On je svim povrijeđenima poželio brz oporavak, kao i da stepen povreda varira, ali da nijedna nije opasna po život.

Prema njegovim riječima premijera, Ministarstvo saobraćaja će u srijedu vladi da podnese predlog za odštetu povrijeđenim u nesreći.

#BREAKING| NEWS ⚠️

Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident.pic.twitter.com/K3QmCV8EnN — Todd Paron (@tparon)November 9, 2025

Dva voza sudarila su se u nedelju oko 19.30 na željezničkoj pruzi između Pezinoka i Svetog Jura i u nesreći nije bilo smrtnih slučajeva, ali je povrijeđeno najmanje 79 putnika, od kojih tri osobe teškim povredama grudnog koša i abdomena, dok je 60 pacijenata zadobilo lakše povrede.

U oba voza bilo je oko 800 putnika, od kojih najviše studenata i mladih između 18 i 20 godina starosti.

(Euronews/MONDO)