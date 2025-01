Fico je ovo rekao u govoru na parlametnarnom odboru, čiji je snimak objavio na svojoj Fejsbuk stranici.

Slovački premijer Robert Fico kritikovao je Ukrajinu kao nepouzdanog partnera, dodavši da je umoran od toga da predsjednik Volodimir Zelenski putuje po Evropi "proseći" i "ucjenjujući druge". Fico je ovo rekao u govoru na parlametnarnom odboru, čiji je snimak objavio na svojoj Fejsbuk stranici.

Slovačka opozicija sazvala je sjednicu parlamentarnog odbora i zahtijevala da Fico objasni susret s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Fico je rekao da su pripremljena dva rješenja za pitanje tranzita gasa iz Ukrajine u Slovačku, sa kojima se navodno složio ukrajinski premijer Denis Šmihal.

Jedan od njih je trebalo da bude sporazum Rusije i Azerbejdžana koji bi Slovačkoj omogućio da dobije azerbejdžanski gas, ali Fico kaže da je Volodimir Zelenski poremetio taj sporazum. Druga opcija je bio predlog da matična kompanija SPP osnuje podružnicu na rusko-ukrajinskoj granici kako bi slovački gas mogao da se transportuje u Slovačku preko Ukrajine.

Fico je ukrajinskog predsjednika nazvao nepouzdanim i rekao da mu je ponekad "dosadio". "On (Zelenski) ide po Evropi, samo moli i ucjenjuje druge, traži novac. To jednostavno mora da prestane", rekao je on. Umesto toga, slovački premijer je rekao da je Rusija uvijek bila pouzdan partner u snabdevanju energijom.