Iran tvrdi da je pogodio ukrajinsko skladište za rakete protiv dronova kod Dubaija. Ukrajina je to demantovala.

Izvor: EBRAHIM NOROOZI / AFP / Profimedia

Iranska revolucionarna garda je saopštila danas da je napala američke vojne baze u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u kojima se nalazi najmanje 500 američkih vojnika, a u međuvremenu se Iran oglasio o tom napadu i tvrde da su uništili ukrajinsko skladište za rakete protiv dronova. Ukrajina je to odmah demantovala, prenosi "Al Džazira".

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Država negira da su napadnute njihove vojne baze kod Dubaija, a i Ukrajina je demantovala da je napadnuto i pogođeno skladište za rakete protiv dronova. Hitno se oglasio portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihim.

"Ovo je laž! Zvanično opovrgavamo ovu informaciju.

Iranski režim često sprovodi takve operacije dezinformacije. U tome se ne razlikuju od Rusa", rekao je on.

UPDATE: Iran's IRGC claims missile and drone strikes on US forces in Dubai



LIVE updates:https://t.co/ZSxf5FSMZUpic.twitter.com/Dtdnf9Pgut — Al Jazeera Breaking News (@AJENews)March 28, 2026

Vidi opis "Lažu kao Rusi!": Ukrajina se hitno oglasila zbog napada u Dubaiju, Iran tvrdi da je pogodio američke vojne baze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: STR/AP Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.