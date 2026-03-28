UAE oborio desetine raketa i dronova, Izrael potvrdio likvidacije u Libanu, Ukrajina demantovala iranske tvrdnje

Sukobi na Bliskom istoku dodatno su se intenzivirali, uz nove napade, presretanja projektila i međusobne optužbe zaraćenih strana.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je njihova protivvazdušna odbrana presrela 20 balističkih raketa i 37 dronova tokom najnovijih napada. Od početka, kako navode, “očiglednih iranskih napada”, ukupno je oboreno 398 balističkih raketa, 15 krstarećih projektila i čak 1.872 drona.

U napadima je stradalo 11 osoba, među kojima su dva pripadnika oružanih snaga i jedan civil iz Maroka angažovan u vojsci, dok je više osoba povrijeđeno, uključujući petoro nakon incidenta u Abu Dabiju.

לפני זמן קצר, חיל-האוויר תקף וחיסל את עלי חסן שעיב, מחבל ביחידת המודיעין של יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה.



המחבל עלי חסן שעיב שימש כמחבל בארגון הטרור חיזבאללה במסווה של עיתונאי ברשת 'אלמנאר', תוך שפעל באופן עקבי לחשוף את מיקומם של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ובקו…pic.twitter.com/1D5r31FlSN — Israeli Air Force (@IAFsite)March 28, 2026

Istovremeno, Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine demantovalo je tvrdnje Korpus Islamske revolucionarne garde da je uništeno ukrajinsko skladište protivvazdušne odbrane u Dubaiju. Portparol ministarstva Heorhij Tihij poručio je da je riječ o “lažnim informacijama” i optužio Iran za širenje dezinformacija.

Na jugu Libana, Izraelske odbrambene snage potvrdile su da su u vazdušnom napadu ubile novinara Alija Šoeiba, za kojeg tvrde da je bio povezan sa Hezbolah i djelovao u okviru elitne jedinice Radvan. U istom napadu poginula je i novinarka Fatima Ftouni, prema navodima medija sa kojima je sarađivala.

Izraelska vojska tvrdi da je Šoeib, osim novinarskog rada, prikupljao informacije o položajima izraelskih snaga i učestvovao u propagandnim aktivnostima Hezbolaha, što je bio razlog za njegovo targetiranje.

3 פצועים קל מנפילה סמוך לבית שמש | תיעוד הנזק לבתים בזירה@Itsik_zuaretspic.twitter.com/6MjmVbMaPZ — כאן חדשות (@kann_news)March 28, 2026

U međuvremenu, iranska balistička raketa pogodila je područje Eštaol kod Jerusalima, gdje je više osoba lakše povrijeđeno. Prema procjenama, raketa je nosila konvencionalnu bojevu glavu velike razorne moći, što je izazvalo značajnu materijalnu štetu na okolnim objektima.

Sukob i dalje traje, uz sve veće strahove od daljeg širenja krize i dodatne destabilizacije regiona.