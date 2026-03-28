Proiranski šiitski pokret Huti u Jemenu potvrdili su da su prvi put napali Izrael od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Jemenski Huti zvanično su objavili ulazak u rat na strani Irana, uz poruku da će ciljati američke brodove i ratne snage u Crvenom moru ukoliko Sjedinjene Američke Države nastave sa vojnim akcijama protiv Irana i njegovih saveznika.

BREAKING: The Houthis have officially announced entry into the conflict in support of Iran. Houthi military spokesperson: “We will target U.S. ships and warships in the Red Sea.”pic.twitter.com/8J2J1SuekX — Conflict Alarm (@ConflictAlarm)March 27, 2026

Proiranski šiitski pokret Huti u Jemenu potvrdio je da je prvi put napao Izrael od početka američko-izraelskog rata s Iranom. Kako su saopštili, ispaljen je niz balističkih raketa koje su, prema njihovim navodima, bile usmjerene ka “osjetljivim izraelskim vojnim objektima”.

Napad, kako tvrde, predstavlja odgovor na djelovanja u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama.

Iz ovog pokreta poručuju da će njihove operacije trajati sve dok, kako navode, “agresija” na svim frontovima ne prestane, čime su najavili mogućnost daljih napada i širenja sukoba u regionu.

Sa druge strane, izraelske snage (IDF) saopštile su da su presrele raketu lansiranu iz Jemena, čime je spriječena veća šteta.

The Iranian-backed Houthis in Yemen have decided to officially join the ongoing war on the side of Iran, with sirens currently sounding across Southern Israel due to the launch of a ballistic missile from Yemen.pic.twitter.com/AGfn3mEuxl — OSINTdefender (@sentdefender)March 28, 2026

Ko su Huti?

Huti su vojno-politički i vjerski pokret predvođen porodicom Huti, sa sjedištem u sjevernom Jemenu. Pripadaju zajdijskoj sekti šiitskog islama.

Ova grupa ima dugu istoriju gerilskog ratovanja sa jemenskom vojskom, ali je nakon “Arapskog proljeća” 2011. godine značajno ojačala i uspostavila bliže veze sa Iranom. Iskoristivši političku nestabilnost, 2014. godine zauzeli su glavni grad Sanu.

Već naredne godine, Saudijska Arabija predvodila je koaliciju arapskih država u vojnoj intervenciji s ciljem da ih potisne s vlasti.

Huti su tokom godina pokazali značajne vojne kapacitete, posebno u raketnim napadima na naftna postrojenja i ključnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Nakon dugotrajnih sukoba koji su doveli do jedne od najtežih humanitarnih kriza u svijetu, Ujedinjene nacije su 2022. godine posredovale u postizanju primirja, koje se uglavnom održava do danas.

Napadi u Crvenom moru

Nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine i izraelske vojne operacije u Gazi, Huti su počeli da gađaju međunarodne brodove u Crvenom moru, tvrdeći da time pružaju podršku Palestincima.

Pored toga, izvodili su napade dronovima i raketama na Izrael, na koje je izraelska vojska odgovarala vazdušnim udarima na njihove položaje. U napadima na Hute učestvovale su i Sjedinjene Američke Države.

Napadi Huta su prestali nakon primirja između Izraela i Hamasa u oktobru 2025. godine.