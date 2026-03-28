Nakon teškog traumatskog iskustva, Noelija Kastiljo je preminula putem eutanazije, a njen slučaj izaziva rasprave o legalizaciji asistiranog samoubistva.

Noelija Kastiljo iz Španije je sa samo 25 godina krenula na svoje posljednje putovanje, i pod sopstvenim uslovima. Nad njom je u četvrtak izvršena eutanazija.

Djevojka, koja je 2022. godine preživjela grupno silovanje od strane bivšeg dečka i nekoliko migranata u prihvatnom centru, nakon čega se bacila sa zgrade i ostala u kolicima, preminula je nakon eutanazije na sopstveni zahtjev.

Obučena u svoju najljepšu haljinu i našminkana, primila je smrtonosnu injekciju u četvrtak uveče. Niko nije bio sa njom kada je umrla i niko nije pokušao da je odvrati.

Njena porodica se skoro dvije godine borila protiv odluke da prihvati asistirano samoubistvo. Nedavno je Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) odbacio tužbu koju je podnio njen otac. Noelija Kastiljo je još jednom potvrdila svoju želju prije nego što je zauvijek zatvorila oči.

"Želim da idem sada u miru i da okončam svoju patnju", rekla je djevojka, nakon čega joj je ubrizgano sredstvo od kog je preminula.

Umrla je u bolnici u Barseloni oko 20 časova, što su kasnije potvrdile i vlasti.

Pola sata ranije, njena porodica je bila sa njom. Noelija se oprostila od roditelja, bake i braće i sestara. Oproštaj je trajao duže nego što je planirano. Na kraju, dvadesetpetogodišnjakinja je zamolila sve da napuste sobu kako bi asistirano samoubistvo moglo da počne.

Dok je lijek davan u tišini, ispred bolnice je izbio protest. Čak i nakon njene smrti, slučaj nastavlja da dijeli zemlju. Noelija Kastiljo nije bila samo veoma mlada, već i teško traumatizovana.

Prema njenom sopstvenom iskazu, odlučila je da umre nakon grupnog silovanja i skoka sa nebodera. Od tada je bila paralizovana od struka nadole i patila je od velikih bolova.

Noelia Castillo was brutally gang-raped in 2022 by her ex-boyfriend and three other men – then jumped from a fifth-floor building in a suicide…pic.twitter.com/hXX573lh22 — G R I F T Y (@GriftReport) March 26, 2026

"Više ne mogu da se nosim sa svim što me muči u glavi, sa svim što sam doživjela", rekla je u jednom intervjuu.

U parlamentu u Madridu, izvršenje njene želje dovelo je do burnih scena i žestoke verbalne razmjene – neki su to čak nazvali "egzekucijom".

Eutanazija je legalizovana u Španiji 2021. godine na zahtjev ljevičarske vlade.