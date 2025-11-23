U Sloveniji se održava referendum o Zakonu o pomoći pri dobrovoljnom okončanju života, kojim je zemlja postala prva u Istočnoj Evropi koja legalizuje potpomognuto samoubistvo.

Izvor: Kurir

U Sloveniji se održava referendum o nedavno usvojenom Zakonu o pomoći pri dobrovoljnom okončanju života. Slovenački parlament je u julu usvojio zakon sa 50 glasova za i 34 protiv, dok su troje poslanika bila suzdržana. Slovenija je postala prva istočnoevropska zemlja koja je legalizovala potpomognuto samoubistvo.

Pravo na potpomognuto samoubistvo neće moći da se koristi u slučajevima neizdržive patnje koja je posljedica mentalne bolesti i za osobe mlađe od 18 godina.

Ovo je drugi referendum. Prethodno je prošle godine 55 odsto birača podržalo ovo pravo.