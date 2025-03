"Želim eutanaziju, ne želim da umirem na rate": Potresna ispovijest Vedrane Rudan o teškoj bolesti

Vedrana Rudan je gostovala u emisiji Aleksandra Stankovića na HRT-u, i otkrila trenutno zdravstveno stanje.

Izvor: Youtube printscreen/ Da sam ja NEKO

Poznata hrvatska književnica, koja je cijenjena širom regiona, Vedrana Rudan (75), progovorila je o svojoj bolesti i otkrila nepoznate detalje svoje borbe gostujući u emisiji Aleksandra Stankovića na HRT-u "Nedjeljom u 2".

"Ja imam izuzetno agresivni rak koji se zove rak žučnih kanalića i jako se teško otkrije. Ja sam control freak, ja se često kontrolišem, dakle, nije da se rak događa onima koji se ne kontrolišu", započela je Vedrana ovim riječima gostovanje.

"Da sam zakasnila, živjela bih još tri mjeseca, ali ja sam došla na vrijeme. Bio je operabilan", otkrila je. "Izdavač mi je uplatio 10.000 eura kad sam mu rekla da imam rak. Rekla sam mu imam novu knjigu, ne mogu na promocije, ali to vam je dobro - kad pisac umire, tiraž raste", nastavila je.

Izvor: YouTube/screenshot

Željela je eutanaziju, ali je odustala

"Ne želim da umirem na rate. Ja želim eutanaziju. Muž i ja smo kroz godine skupljali nešto sa strane. To košta 17.000 evra. Javila sam se, počeli smo da se dopisujemo, rekla sam djeci i mužu. Poslala sam im nalaze, prihvatili su me, prošla sam, platila sam članarinu. Onda su oni tražili toga još, još nalaza, kako je vrijeme proticalo, tako sam ja shvatila… rekli su mi da 85% ljudi odustane, tamo vas intervjuišu… ja sam shvatila da ću tamo morati da provedem neko vrijeme i da će tamo neki član nekog konzilijuma reći da možda može da mi se pomogne… onemoćala sam u međuvremenu i odustala", ispričala je Vedrana.

Na onkologiji joj se vratila vjera u ljude

"U bolnicu sam ušla da mi pomognu da umrem. I onda sam naišla na zid, oni su meni tamo zabranili smrt. Ali ljudi tamo... tamo rade djeca, najstariji možda ima 26 godina. Mlada medicinska sestra pričala je sa venom u koju je trebalo da da infuziju. Ja gledam to dijete kako priča s tom venom kako bi toj ženi dala život. Jako me to potreslo. To su djeca, divna djeca. Koja robijaju tamo", ispričala je Vedrana.

"Razveselilo me da ću umrijeti sa spoznajom da postoje dobri ljudi. Opet kažem - ta djeca, oni su bijedno plaćeni, ali divni", nastavila je da objašnjava.

"Ljudi ne razaznaju stvarnost od fikcije"

"Ja sam ženski pisac, pisačica. I kad pišem u prvom licu o djeci, ljudi misle da ja pišem o svojoj djeci. Pa srpski tabloidi napišu da me sin nije posjetio šest mjeseci dok sam bolesna. Ja sam sa svojim sinom jako bliska, on je moja lijeva i desna ruka, on me stvorio, napravio mi je blog. Ljudi ne znaju da razaznaju stvarnost od fikcije", objasnila je Rudan, prenio Index.hr.

Izvor: YouTube/screenshot

O ljubavi

"Ljubav je rijetka bitka. Ljudi vole da me čitaju jer pišem o mržnji, ali prava se ljubav jako retko srijeće", ispričala je Vedrana. "Ja sam 38 godina s jednim muškarcem koji je moj život, ali ja ne želim o tome da pišem. On i moja djeca su moja ljubav", rekla je.

"Ja osjećam potrebu da pišem jer sam tada živa, ali prsti ne rade. Onda moj muž mora da dešifruje šta želim da kažem, sin moj to stavi na blog. Onda to svi prenesu, na moju veliku radost. Kad vidim da se širi moj tekst, ja znam da sam živa i to me drži", objasnila je.

"Svim ljudima koji misle da sam loša majka poručujem: 'je*ite se'. Ja sam slobodna. To mi zamjeraju najviše žene. Imala sam oca koji je bio grub prema meni i sestri, ali on je bio opsjednut slobodom, toliko pun prezira prema autoritetu. Ja sam on", rekla je. "Ja čitav život pružam otpor. Ponosna sam na sebe što prodajem priče, ali nisam prodala sebe", dodala je.

"Ja sam besmrtna"

Za kraj je poručila: "Želim da kažem da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih. I da sam besmrtna. Neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala."