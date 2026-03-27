logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vedrana Rudan se prijavila za eutanaziju: Zbog stravične bolesni željela da umre pa odustala samo zbog jedne stvari

Autor Jelena Sitarica
0

Vedrana Rudan svojevremeno je otvoreno govorila o svojoj želji da okonča svoj život nakon što je saznala da boluje od teške bolesti.

Vedrana Rudan se prijavila za eutanaziju: Zbog stravične bolesni željela da umre pa odustala samo zb Izvor: Nedjeljom u 2 | HRT / youtube

Čuvena hrvatska spisateljica Vedrana Rudan (76) već duže vrijeme boluje od agresivnog raka žučnih kanalića, o čemu otvoreno piše na svom blogu.

Ona je gostujući u u emisiji Aleksandra Stankovića "Ned‌jeljom u 2" otkrila svojevremeno i da "ne želi da umre na rate", te da je upravo to bio razlog zašto se svojevremeno prijavila za eutanaziju u Cirihu, u Švajcarskoj, koja košta 17.000 eura.

"Ja imam izuzetno agresivni rak koji se zove rak žučnih kanala i jako se teško otkrije. Ja sam control freak, ja se često kontrolišem, dakle, nije da se rak događa onima koji se ne kontrolišu", započela je Vedrana ovim rečima gostovanje.

"Da sam zakasnila, živjela bih još tri mjeseca, ali ja sam došla na vrijeme. Bio je operabilan", otkrila je.

"Izdavač mi je uplatio 10.000 eura kad sam mu rekla da imam rak. Rekla sam mu imam novu knjigu, ne mogu na promocije, ali to vam je dobro - kad pisac umire, tiraž raste", nastavila je.

Potom je progovorila o eutanaziji i zašto je odustala od iste.

"Ne želim da umirem na rate. Ja želim eutanaziju. Muž i ja smo kroz godine skupljali nešto sa strane. To košta 17.000 eura. Javila sam se, počeli smo da se dopisujemo, rekla sam djeci i mužu. Poslala sam im nalaze, prihvatili su me, prošla sam, platila sam članarinu. Onda su oni tražili toga još, još nalaza, kako vrijeme proticalo, tako sam ja shvatila… rekli su mi da 85% ljudi odustane, tamo vas intervjuišu… ja sam shvatila da ću tamo morati da provedem neko vrijeme i da će tamo neki član nekog konzilijuma reći da možda može da mi se pomogne… onemoćala sam u međuvremenu i odustala", ispričala je Vedrana. 

(/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eutanazija Vedrana Rudan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ