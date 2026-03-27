Vedrana Rudan se prijavila za eutanaziju: Zbog stravične bolesni željela da umre pa odustala samo zbog jedne stvari

Vedrana Rudan svojevremeno je otvoreno govorila o svojoj želji da okonča svoj život nakon što je saznala da boluje od teške bolesti.

Čuvena hrvatska spisateljica Vedrana Rudan (76) već duže vrijeme boluje od agresivnog raka žučnih kanalića, o čemu otvoreno piše na svom blogu.

Ona je gostujući u u emisiji Aleksandra Stankovića "Ned‌jeljom u 2" otkrila svojevremeno i da "ne želi da umre na rate", te da je upravo to bio razlog zašto se svojevremeno prijavila za eutanaziju u Cirihu, u Švajcarskoj, koja košta 17.000 eura.

"Ja imam izuzetno agresivni rak koji se zove rak žučnih kanala i jako se teško otkrije. Ja sam control freak, ja se često kontrolišem, dakle, nije da se rak događa onima koji se ne kontrolišu", započela je Vedrana ovim rečima gostovanje.

"Da sam zakasnila, živjela bih još tri mjeseca, ali ja sam došla na vrijeme. Bio je operabilan", otkrila je.

"Izdavač mi je uplatio 10.000 eura kad sam mu rekla da imam rak. Rekla sam mu imam novu knjigu, ne mogu na promocije, ali to vam je dobro - kad pisac umire, tiraž raste", nastavila je.

Potom je progovorila o eutanaziji i zašto je odustala od iste.

"Ne želim da umirem na rate. Ja želim eutanaziju. Muž i ja smo kroz godine skupljali nešto sa strane. To košta 17.000 eura. Javila sam se, počeli smo da se dopisujemo, rekla sam djeci i mužu. Poslala sam im nalaze, prihvatili su me, prošla sam, platila sam članarinu. Onda su oni tražili toga još, još nalaza, kako vrijeme proticalo, tako sam ja shvatila… rekli su mi da 85% ljudi odustane, tamo vas intervjuišu… ja sam shvatila da ću tamo morati da provedem neko vrijeme i da će tamo neki član nekog konzilijuma reći da možda može da mi se pomogne… onemoćala sam u međuvremenu i odustala", ispričala je Vedrana.

