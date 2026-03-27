Djevojka (25) iz Španije vodila je dugotrajnu pravnu borbu sa svojim ocem za pravo da okonča život, eutanazirana je juče u tačno 18:00 časova.

Izvor: Televisión Pública Noticias Youtube

Noelija Kastiljo (25), ostala je paralizovana od struka nadole nakon povreda koje je zadobila kada je 2022. pokušala da sebi oduzme život zbog traume koju je doživjela.

Vlada Katalonije joj je u ljeto 2024. odobrila pravo na potpomognuto umiranje, ali je postupak u poslednjem trenutku obustavljen zbog pravnih prigovora koje je podnio njen otac, uz podršku konzervativne organizacije Abogados Kristijanos.

Noelia Castillo Ramos was euthanised yesterday at around 6 p.m. local time at Hospital Residencia Sant Camil near Barcelona.



In 2022, Noelia was placed in a state institution amid family difficulties.



There, she was gang-raped by a group of North African migrants.



On je naveo da njegova ćerka pati od poremećaja ličnosti koji utiče na njeno rasuđivanje.

Takođe je ukazao na "obavezu države da štiti živote ljudi, posebno najranjivijih, kao što je slučaj sa mladom osobom sa problemima mentalnog zdravlja".

Ta žalba pokrenula je pravnu bitku koja je trajala 18 mjeseci, a okončana je kada je Evropski sud za ljudska prava presudio u korist Noelije Kastiljo.

U četvrtak uveče, organizacija Abogados Kristijanos objavila je na platformi X da je Kastiljo preminula putem eutanazije, navodeći da njen slučaj "ukazuje na ozbiljne nedostatke" u španskom zakonu o eutanaziji.

A young Spanish woman will be euthanized today, after a group of illegal migrants gang-raped her while she was in state care.



Građani se okupili ispred bolnice u kojoj je eutanazirana

Ispred bolnice u kojoj je izvršena eutanazija okupili su se građani, palili svijeće i molili se. Pojedini su izrazili protivljenje ovoj odluci, dok su drugi u tišini odavali poštu. Okupljanje je proteklo mirno, uz prisustvo policije.

Govorila o patnji i odluci da okonča život

Govoreći ranije ove nedelje za špansku televiziju, Kastiljo je rekla da je njen otac pokušao pravnim putem da blokira njenu odluku da "umre dostojanstveno".

"On nije poštovao moju odluku i nikada neće", rekla je.

Takođe je govorila o teškom djetinjstvu, koje je u velikoj mjeri provela u domovima.

Ispričala je da ju je bivši dečko, sa kojim je bila četiri godine, prvi put seksualno napao nakon što je uzela tablete za spavanje, kao i da je kasnije bila napadnuta od strane više muškaraca u noćnom klubu.

Dvadesetpetogodišnjakinja je rekla da se oduvijek "osjećala usamljeno" i da nikada nije sumnjala u svoju odluku da se odluči za eutanaziju.

"Niko u mojoj porodici nije za to", rekla je. "Ja odlazim, a vi ostajete ovde sa svom tom boli, ali šta je sa patnjom kroz koju sam ja prolazila godinama? Samo želim da odem u miru i da prekinem bol."

"Sreća oca, majke ili sestre ne bi trebalo da bude važnija od sreće ćerke."

Njena porodica je mogla da dođe da se oprosti, ali je Noelija dodala da je željela da bude sama sa svojim ljekarom u trenutku kada će biti izvršena smrtonosna injekcija.

Njena majka Jolanda rekla je da se ne slaže sa ćerkinom odlukom, ali da je "poštuje".

Zakon o eutanaziji u Španiji stupio je na snagu 2021. godine. Prema podacima vlade, tokom 2024. odobreno je 426 zahtjeva za potpomognuto umiranje.

Ovo je bio prvi slučaj koji je dospio na sud kako bi sudija donio konačnu odluku.

(BBC/Mondo)