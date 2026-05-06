Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima još nije utvrdilo ko je odgovoran za nesreću u kojoj je na skijalištu na Savinom kuku u decembru prošle godine stradao njemački državljanin Hetner Sebastijan (34).

Tragedija se dogodila 20. decembra kada je turista ispao iz korpe žičare, i sa visine od 70 metara pao u provaliju. Naložen je niz vještačenja kako bi se utvrdilo da li je nečiji propust doveo do tragedije. Međutim, po odgovorima koji su redakciji "Dana" dostavljeni iz pljevaljskog tužilaštva, vještačenja i dalje traju, tako da još nije utvrđeno da li ima osumnjičenih za tragediju.

" Povodom događaja na koji se odnose Vaša pitanja obavještavamo Vas da se pred ovim tužilaštvom i dalje sprovode izviđajne radnje i vrše potrebna vještačenja po vještacima odgovarajuće struke, u cilju utvrđivanja da li u radnjama bilo kog lica ima elemenata bića krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana", naveli su iz pljevaljskog Osnovnog državnog tužilaštva.

Nesreća se dogodila oko 13 časova na žičari broj dva kada je, tokom vožnje, jedna korpa proklizala i udarila u korpu ispred sebe. Usljed snažnog udara državljanin Njemačke ispao je iz korpe i pao na tlo, pri čemu je zadobio smrtonosne povrede prenosi Dan.

U istoj korpi nalazila se i njegova supruga, takođe državljanka Njemačke, koja je nakon sudara ostala zaglavljena na žičari. Ona je tom prilikom teško povrijeđena i hitno transportovana u Opštu bolnicu u Nikšiću odakle je, zbog težine povreda – otvoreni prelom butne kosti i povreda glave, prebačena u Klinički centar Crne Gore na operaciju.

Uviđaj je trajao satima, a za to vrijeme, žičara je po nalogu tužioca bila zaustavljena. Zbog toga su tri osobe ostale zaglavljene u korpama na velikoj visini i na veoma nepristupačnom terenu. Riječ je o državljanima Srbije, Njemačke i Crne Gore. Oko 17 časova, nakon pomoći koju su im zbog niskih temperatura pružali zaposleni na žičari, oni su konačno spušteni.

Nakon nesreće iz Uprave policije je saopšteno da, po nalogu i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Pljevljima, preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju nesreće, piše Dan.

"U dosadašnjim preduzetim izviđajnim mjerama i radnjama, kojima rukovodi državni tužilac, policijski službenici su prikupili obavještenja od više lica – odgovornih i zaposlenih u ski-centru Savin kuk, izuzeli potrebnu dokumentaciju, a naložena su i odgovarajuća vještačenja " naveli su tada u saopštenju.