Donald Tramp ponovo izvrijeđao NATO članice nazvavši ih kukavicama.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je javno izvrijeđao NATO pakt i većinu članica Alijanse jer su odbili da na vojni način učestvuju u ratu na Bliskom istoku. Tramp je tražio pomoć zbog Ormuskog moreuza kroz koji se transportuje oko 20 odsto svetske nafte svakog dana, ali su ga sve evropske sile odbile zbog čega ih je Tramp već javno kritikovao, a sada je otišao i korak dalje sa uvredama nazvavši ih "kukavicama".

"Bez Sjedinjenih Američkih Država, NATO je samo tigar nacrtan na papiru. Nisu željeli da se pridruže u borbi protiv Irana sa nuklearnim oružjem.

Sada kada je tu bitku dobila naša vojska, sa vrlo malo opasnosti i rizika po njih, oni se sada žale na visoke cijene nafte koju moraju da plaćaju, a ne žele da učestvuju u otvaranju Ormuskog moreuza, običnom vojnom manevru koji je jedini uzrok za visoke cijena nafte. Toliko je jednostavno po njih uz malo rizika. KUKAVICE, zapamtićemo vam ovo!", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".