Treneri Panatinaikosa i Valensije Ergin Ataman i Pedro Martinez isključeni u trećoj četvrtini treće utakmice njihovih timova u plej-ofu

Haos na utakmici Panatinaikos - Valensija u hali OAKA. U trećoj četvrtini utakmice arbitar Damir Javor iz Slovenije isključio je trenere oba tima, Ergina Atamana i Pedra Martineza, a onda je sprečavao njihovu tuču.

Poslije prekršaja košarkaša Panatinaikosa Nikosa Rogavopulosa u duelu sa Brankuom Badioom, obojica trenera su "skočila" na Javora, tražeći objašnjenje ili promjenu odluke. Do te mjere su bili intenzivni u reakciji da je meč morao da bude zaustavljen, ali se oni nisu smirili.

Epilog je bio najteži za obojicu - dodijeljene su im po dvije tehničke jedna za drugom i tu je bio kraj za obojicu. Na putu ka svlačionici Ataman je čak pokušao da se suprotstavi Martinezu ili da ga možda udari, ali ga je Javor zadržao.

Valensija je u tim trenucima išla ka rutinskoj pobjedi, jer je od početka utakmica imala kontrolu nad rezultatom. PAO ima prednost u seriji 2-0 i "meč loptu" za plasman na Fajnal-for, koji će biti održan baš u hali OAKA od 29. do 31. maja.