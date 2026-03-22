Generalni sekretar NATO-a Mark Rute podržao je vojne napore SAD protiv Irana, naglašavajući jedinstvo članica Alijanse.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute u nedjelju je izrazio snažnu podršku vojnim naporima američkog predsjednika Donalda Trampa protiv Irana, poručujući da očekuje jedinstvo unutar Alijanse.

Rute je istakao da vjeruje da će članice NATO-a stati uz Sjedinjene Američke Države, iako su neke vodeće evropske zemlje pokazale rezervu prema mogućem sukobu sa Iranom, naglašavajući da je NATO prvenstveno odbrambeni savez.

Prema pisanju Politika, određene države nijesu spremne da učestvuju u operacijama, uključujući i napore SAD da obezbijede Ormuški moreuz za prolazak naftnih tankera.

"Ono što znam jeste da se na kraju uvijek ujedinimo", rekao je Rute u emisiji Face the Nation na CBS-u.

NATO Secretary General Mark Rutte won't even criticize or condemn President Trump calling his organization and allies "cowards."pic.twitter.com/0V02otnV79 — The Daily News (@DailyNewsJustIn)March 22, 2026

Tramp napao saveznike

Sa druge strane, Tramp je oštro kritikovao NATO saveznike.

"Bez SAD-a, NATO je papirnati tigar! Nijesu željeli da se pridruže borbi da se zaustavi nuklearno naoružani Iran", napisao je u petak na društvenoj mreži Truth Social.

"Sada je ta borba vojno dobijena, uz vrlo mali rizik za njih, a oni se žale na visoke cijene nafte koje su primorani da plaćaju, ali ne žele da pomognu u otvaranju Ormuškog moreuza, što je jednostavan vojni manevar i jedini razlog visokih cijena nafte. Tako im je lako to da urade, uz tako mali rizik. Kukavice, i zapamtićemo!", naveo je Tramp.

Izbjegavajući kritiku evropskih lidera, Rute je o Trampovim potezima rekao:

"On to radi kako bi cio svijet bio bezbjedan."