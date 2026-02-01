„Lopta je na strani Teherana“, poručuje američka administracija

Ambasador SAD u NATO-u Metju Vitaker izjavio je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp neće biti „vječno strpljiv“ kada je riječ o Iranu i da je Teheranu upućen jasan ultimatum.

Vitaker je u gostovanju na Foks njuzu kazao da je „lopta na strani Irana“, naglašavajući da Tramp svoj stav potkrepljuje snažnim vojnim prisustvom SAD u regionu, uključujući snage raspoređene uz obalu Irana.

Prema njegovim riječima, Tramp je postavio jasne crvene linije – Iran ne smije da razvija nuklearno oružje i mora da prestane sa represijom nad demonstrantima. Vitaker je istakao da je predsjednik SAD jasno stavio do znanja da ne želi destabilizaciju Irana po modelu Libije nakon svrgavanja Muamera el Gadafija, bez plana za period poslije toga, ali da će Vašington pažljivo odmjeravati upotrebu svoje moći.

On je dodao da saveznici u NATO-u razumiju da su SAD u „jedinstvenoj poziciji“ da sprovode određene akcije, podsjećajući na prošlogodišnja dejstva protiv Irana u saradnji sa Izraelom, kao i na hapšenje bivšeg predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Predsjednik Tramp je nedavno izjavio da je Iranu dao rok za postizanje dogovora, iako nije precizirao kada taj rok ističe. Nekoliko dana ranije poručio je da Teheranu „ističe vrijeme“ i da je američka flota spremna da, ukoliko bude potrebno, reaguje „brzo i nasilno“.