Iran zaprijetio Trampu ako američka vojska napadne ostrvo Harg i započne kopnenu invaziju.

Izvor: Nathan Posner / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je dosad govorio više puta o mogućem slanju kopnene vojske u Iran, a Centralna komanda pomorskih snaga je saopštila da je poslato više hiljada marinaca na Bliski istok u petak 20. marta. Zbog toga je Iran žestoko zaprijetio Trampu, zbog te odluke, nazvavši ga "teroristom".

"Ako terorista Tramp napravi tu grešku (slanje kopnene vojske, prim. aut.), imaćemo iznenađenje za njega na takav način da neće moći da ukloni kovčege sa američkim vojnicima iz naše zemlje", zaprijetio je nepoznati glas američkom predsjedniku preko iranske državne agencije "Tašim", a prenosi "Skaj Njuz".

Nije poznato ko je tačno izgovorio ove riječi. Iran preti Sjedinjenim Državama u slučaju invazije na ostrvo Harg.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.