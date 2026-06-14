Deseti događaj organizacije RAF (Real American Freestyle) u Sent Luisu završen je na način koji će se dugo pamtiti, ali ne zbog sportskih dostignuća

Izvor: youtube screenshot/ Алмаз Уалиeв

U centru pažnje našli su se Hamzat Čimajev i Dilon Danis, čiji je okršaj prerastao u opšti haos odmah po završetku borbe.

Čimajev je u svom prvom nastupu pod okriljem RAF-a demonstrirao vrhunsku rvačku dominaciju. Nakon kratke borbe za poziciju u klinču, brzo je preuzeo inicijativu, oborio Danisa i bez većih problema stigao do pobjede pinom.

Međutim, pravi problemi nastali su tek poslije sudijskog znaka za kraj. Danis je, iako poražen, pokušao da zadrži Čimajeva u giljotini, što je izazvalo dodatne tenzije između dvojice boraca. Situacija je eskalirala kada je Čimajev, dok je protivnik još bio na strunjači, uputio udarac nogom u njegovom pravcu.

Taj potez pokrenuo je lavinu reakcija. Članovi oba tima utrčali su na borilište, a za svega nekoliko trenutaka nastala je velika gužva u kojoj su učestvovali treneri, saradnici i obezbjeđenje. Tokom meteža došlo je do više fizičkih sukoba i razmjene udaraca.

Nakon incidenta nijedan od glavnih aktera nije želio da govori za medije. Obezbjeđenje je ubrzo sprovelo Čimajeva i Danisa iz dvorane, dok je televizijski prenos prekinut zbog haotičnih scena koje su se odvijale pored strunjače.

Umjesto da bude upamćen po uspješnom debiju jednog od najvećih MMA imena današnjice, RAF 10 ostao je obilježen masovnom tučom i incidentom koji je bacio sjenku na čitav događaj.