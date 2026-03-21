Sjedinjene Američke Države donose odluku o privremenom ublažavanju sankcija, omogućavajući promet iranske nafte koja se već nalazi na tankerima.

Sjedinjene Američke Države su najavile da će privremeno ublažiti sankcije na iransku naftu koja se trenutno prevozi tankerima.

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je da će prodaja, isporuka ili iskrcaj sirove nafte ili naftnih derivata iranskog porekla, natovarenih na bilo koji brod 20. marta ili prije toga, biti "odobreni" do 19. aprila, prenosi Pobjeda.

Ministar finansija Skot Besent nagovijestio je tu mogućnost u četvrtak, navodeći da bi Amerika mogla ukinuti sankcije za iransku naftu na moru, prenosi SEEbiz.

"Zapravo ćemo koristiti iranske barele protiv Irana kako bismo održali niske cijene u narednih deset do 14 dana, dok nastavljamo ovu kampanju", rekao je Besent za Foks Njuz, govoreći o količini od oko 140 miliona barela.

SAD su ranije, u nastojanju da povećaju globalno snabdijevanje u trenutku rasta cijena energenata, privremeno dozvolile i kupovinu ruske nafte koja se trenutno prevozi morem.