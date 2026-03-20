Izrael potopio iranske brodove u Kaspijskom jezeru.

Izvor: X/theinformant_x/printscreen

Izraelska vojska je izvela prve napade na iransku mornaricu u Kaspijskom jezeru od početka rata na Bliskom istoku, piše "Times of Izrael". Portparol izraelske vojske je saopštio da su iranske pomorske sposobnosti u tom području uglavnom onesposobljene.

Napadnuto je više desetina iranskih brodova. Izraelska vojska objavila je i snimak napada na iransku mornaricu.

❗️⚔️ - IDF Strikes Iranian Naval Targets in Bandar Anzali and the Caspian Sea



Last night, Israeli Air Force strikes hit Iranian Navy assets in the port city of Bandar Anzali on the Caspian Sea and at sea, destroying several vessels and naval infrastructure, according to the…pic.twitter.com/SaOmK42Rpt — The Informant (@theinformant_x)March 19, 2026

Uništeno je nekoliko iranskih brodova koji i ne predstavljaju veliku opasnost po Izrael u Kaspijskom jezeru. Pripreme za ovaj napad trajale su nekoliko dana.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.