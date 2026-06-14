Stranka evropskog progresa saopštila je da će, rukovodeći se isključivo interesima građana i potrebom očuvanja stabilnosti Podgorice, podržati Srđana Perića za izbor na funkciju predsjednika Skupštine Glavnog grada Podgorice u tehničkom mandatu.

Izvor: SEP

„Drago nam je što je većina odbornika prepoznala i podržala ključnu inicijativu Stranke evropskog progresa o važnosti očuvanja funkcionalnosti gradske uprave i lokalnog parlamenta. Posebno ističemo da smo na vrijeme prepoznali i do kraja razotkrili plan aktuelne gradske uprave da uvede prinudnu upravu. Takav scenario, koji je prema našim saznanjima osmišljavan mimo očiju javnosti, imao je za cilj stvaranje institucionalnog vakuuma koji bi omogućio nekontrolisano raspolaganje resursima svih građana“, navodi se u saopštenju.

Iz SEP-a poručuju da je njihov osnovni cilj bio i ostao sprječavanje blokade sistema i uspostavljanje političke stabilnosti u Glavnom gradu.

„Ponosni smo što je Stranka evropskog progresa ukazala na brojne afere koje mjesecima opterećuju rad Glavnog grada, a koje danas nailaze na osudu značajnog dijela javnosti i gotovo svih odborničkih klubova. Smatramo da su sporni potezi gradske administracije – od problema u preduzeću ‘Putevi’, višemilionskih javnih nabavki sprovedenih mimo zakonskih procedura, preko lošeg upravljanja ‘Parking servisom’, zloupotreba u ‘Zelenilu’, pa do partijskog zapošljavanja i korišćenja gradske uprave za zadovoljenje stranačkih interesa – konačno dobili odgovarajuću društvenu i političku osudu“, naveli su.

Posebno su se osvrnuli na stanje u Fudbalskom klubu Budućnost.

„SEP je sedmicama zahtijevao odgovornost i polaganje računa za upravljanje klubom koji predstavlja simbol Podgorice, a ne privatni interes bilo koje strukture. Ukazivali smo da je partijska većina ponizila navijače, narušila ugled kluba u godini obilježavanja stogodišnjice i na netransparentan način potrošila 3,5 miliona eura novca građana. Odluka gradonačelnika da raspusti Upravni odbor kluba dodatno je potvrdila osnovanost naših sumnji u vezi sa finansijskim poslovanjem i stanjem u klubu“, ističe se u saopštenju.

Kako poručuju iz SEP-a, podrška Srđanu Periću neće biti bezuslovna.

„Naša podrška biće jasno vezana za principijelno, odgovorno i transparentno kreiranje kvalitetnog akcionog plana za oporavak i razvoj Glavnog grada“, zaključuju iz Stranke evropskog progresa.