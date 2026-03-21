Sve više država priključuje se međunarodnim naporima, dok se sukobi na Bliskom istoku dodatno zaoštravaju

Južna Koreja saopštila je da će doprinijeti međunarodnim naporima za obezbjeđivanje bezbjedne i slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz, prenosi agencija Rojters.

Ova zemlja je najnoviji potpisnik zajedničke izjave objavljene u četvrtak, u kojoj se izražava spremnost za doprinos „odgovarajućim“ mjerama s ciljem zaštite ovog strateški važnog pomorskog pravca.

Inicijativu su prvobitno podržali lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Holandije i Japana, a potom su im se pridružile i Kanada, Australija, Novi Zeland, Danska, Letonija, Slovenija, Estonija, Norveška, Švedska, Finska, Češka, Rumunija, Bahrein i Litvanija.

Ipak, još nije precizirano koje bi konkretne mjere podrazumijevali ovi međunarodni napori niti na koji način bi bili sprovedeni na terenu.

U međuvremenu, situacija na Bliskom istoku dodatno se komplikuje. Izraelska vojska saopštila je da izvodi napade na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je prethodno izdala upozorenje za evakuaciju sedam četvrti u južnim predgrađima glavnog grada Libana.

Za sada nema neposrednih izvještaja o žrtvama.

Izrael je intenzivirao vazdušne napade tokom treće sedmice sukoba sa Hezbolahom, grupom koju podržava Iran. U dosadašnjoj eskalaciji poginulo je više od 1.000 ljudi, dok je preko milion raseljeno otkako je Hezbolah 2. marta otvorio vatru na Izrael, u znak podrške Iranu.