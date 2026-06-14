Dvojica hrvatskih mornara koji su bili članovi posade kontejnerskog broda "MSC Francesca" zaplenjenog krajem aprila u Ormuskom moreuzu, uspešno su se vratili u Hrvatsku nakon višenedeljne neizvjesnosti.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Dvojica hrvatskih mornara koji su bili dio posade kontejnerskog broda MSC Francesca, zaplenjenog krajem aprila u Ormuskog moreuzu, stigla su u Hrvatsku nakon višenedeljnih neizvjesnosti, izvestili su u nedelju iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, koje je od početka incidenta pratilo razvoj situacije i bilo u kontaktu s nadležnim službama.

Slučaj MSC Francesca još je jednom upozorio na izazove i sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći na međunarodnim plovnim rutama, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti, poručili su iz Sindikata.

Dvojica hrvatskih mornara činila su dio posade na brodu MSC Francesca, kojeg je pri prolasku Ormuskom moreuzu zaplijenio Iran.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) optužio je zaplenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulisali svojim navigacijskim sistemima.

Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste moreuz na južnom kraju Zaliva nakon američkih i izraelskih bombardovanja Irana u februaru, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u prometu.

(Nacional/Mondo)