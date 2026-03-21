Izrael nastavio napade, Iran uzvratio prijetnjama, svjetski lideri upozoravaju na eskalaciju

Izvor: MEK / Sipa Press / Profimedia

Više snažnih eksplozija odjeknulo je tokom noći i jutra u Teheranu, uključujući istočne djelove grada, kao i okruge Ekbatan i Olimpijsko selo, dok se sukobi na Bliskom istoku dodatno intenziviraju.

Kako navode izvori, riječ je o najmanje tri detonacije, a Izrael je ranije saopštio da je izveo više napada na iransku prijestonicu prvog dana Novruza i Ramazanskog bajrama.

Istovremeno, Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su njihove protivvazdušne snage tokom noći presrele iranske projektile i dronove. Nakon ponoći čule su se snažne eksplozije, koje su, kako je navedeno, rezultat djelovanja odbrane.

Stanovnici Emirata nalaze se u stanju pojačane pripravnosti, posebno nakon upozorenja iz Irana da bi određene oblasti, uključujući Ras al-Khaimah, mogle biti meta novih napada.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je izraelska vojska saopštila da su spasilačke ekipe upućene ka centralnim djelovima zemlje nakon prijava o novim udarima. Građani su više puta upozoreni da se sklone u skloništa zbog raketnih napada.

U međuvremenu, iz Libana stižu optužbe da izraelske snage ciljaju medicinske ustanove i osoblje na jugu zemlje, dok izraelska strana nije komentarisala ove navode.

Dodatnu tenziju izazvala je i sahrana brigadnog generala Alija Mohamada Nainija, portparola Iranske revolucionarne garde, koji je, prema iranskim izvorima, ubijen u zajedničkom napadu SAD-a i Izraela. Hiljade ljudi okupile su se u Teheranu na njegovoj sahrani, koja je održana istovremeno sa obilježavanjem Novruza i Ramazanskog bajrama.

Na diplomatskom planu, ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva ostaje „odan prijatelj i pouzdan partner“ Teheranu, dok je bivši američki predsjednik Donald Tramp izrazio iznenađenje što Australija nije poslala ratne brodove u Ormuski moreuz.

Sve ove okolnosti ukazuju na ozbiljnu eskalaciju sukoba u regionu, uz rastući strah da bi kriza mogla prerasti u širi međunarodni konflikt.