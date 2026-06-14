Selektor Brazila Karlo Anćeloti nije zabrinut ni najmanje poslije remija sa Marokom na startu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Emmanuele Mastrodonato / Zuma Press / Profimedia

Ljubitelji fudbala su jedva dočekali premijeru Brazila na Svjetskom prventvu 2026, ali nisu dobili on o čemu su se nadali. Četa Karla Anćelotija je remizirala sa Marokom 1:1, a ono što više brine od rezultata je utisak koji su ostavili petostruki šampioni svijeta.

Očekivano, fudbalska javnost je odmah krenula sa kritikama reprezentacije Brazila, ali Anćeloti nije zabrinut ni najmanje. Iako je svjestan da nisu opravdali očekivanja, ni svoja, a još manje navijača, pred medije je izašao sa jako realnom analizom.

"Moramo ponovo da vidimo kako smo igrali. U prvom poluvremenu smo bili veoma neuravnoteženi, dok smo u nastavku bili malo bolji. Rezultat nije loš. Ne osvaja se Svjetsko prvenstvo u prvoj utakmici. Nisam razočaran, ali nisam ni zadovoljan. Maroko je dobar tim, vrlo dobro organizovan", rekao je Anćeloti.

Prvo poluvrijeme su odigrali jako loše, iako su uspjeli da nadoknade zaostatak, nisu bili ni blizu preokreta, na kraju je individualni kvalitet Vinisijusa Žuniora spasio Brazilce.

"Postoji veliki pritisak i to je prirodno ako vodite ovakvu selekciju. Iz mnogo razloga, prva utakmica na Svjetskom prvenstvu se možda neće završiti onako kako očekujete. Naš cilj je da se plasiramo u nokaut rundu, a tamo ćemo vremenom biti sve bolji. Moram da iskoristim prednosti koje ovaj tim ima. Šteta što nismo igrali onako kako smo željeli", smireno je završio Ančeloti.

Šta kažu igrači?

Upaljen je alarm u taboru Brazila, a igrači su i te kako svjesni kako su izgledali u prvom meču na Mandijalu.

"Nivo igre je bio visok zbog kvaliteta protivnika. Mučili smo se da uđemo u ritam u prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme je bilo bolje, imali smo više prilika. Uvijek je komplikovano jer želimo da počnemo sa pobjedom, a suočili smo se sajakim rivalom. Nije bio debi iz snova. Uvijek postoji malo anksioznosti. Maroko je igrao slobodnije, bez pritiska. Ali je to bila utakmica na visokom nivou, moramo da se poboljšamo", rekao je Kazemrio koji je jedan od igrača koji je na najvećem udaru.

Danilo, koji je ušao u drugom poluvremenu kaže da je Brazil imao sreće što nije otišao na poluvrijeme sa još većim zaostatkom.

"Prvo poluvrijeme je bilo prilično ispod prosjeka, uglavnom zbog toga kako smo igrali na terenu, kako u pogledu ponašanja, tehnike, tako i taktike. Moramo priznati da je bilo mnogo nervoze i anksioznosti koja je uzrokovala da se spotaknemo zbog sopstvenih grešaka. Srećom, nismo izgubili sa većim brojem golova razlike u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo imali više samopouzdanja i nade, uspjeli smo da se bolje pozicioniramo, zadržimo posed lopte i stvorimo bolje prilike. Bilo je to drugo poluvrijeme na našem nivou", rekao je Brazlac.