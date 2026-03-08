U više djelova Izrael večeras su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost nakon što je Iran lansirao novu rundu balističkih raketa i dronova.

U mnogim djelovima Izraela večeras je proglašena vazdušna opasnost od nadolazećih iranskih balističkih raketa i dronova. Na snimku se može čuti i vidjeti kako večeras izgleda Tel Aviv, dok se čeka udar Irana, za koji, izraelska vojska, vjeruje da će uspješno spriječiti svojom "Gvozdenom kupolom".