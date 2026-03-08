U više djelova Izrael večeras su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost nakon što je Iran lansirao novu rundu balističkih raketa i dronova.
U mnogim djelovima Izraela večeras je proglašena vazdušna opasnost od nadolazećih iranskih balističkih raketa i dronova. Na snimku se može čuti i vidjeti kako večeras izgleda Tel Aviv, dok se čeka udar Irana, za koji, izraelska vojska, vjeruje da će uspješno spriječiti svojom "Gvozdenom kupolom".
NOW— Open Source Intel (@Osint613)March 8, 2026
Sirens over Tel Aviv tonight as Iran launches another round of ballistic missiles.pic.twitter.com/u1Phck2esT
JUST IN— Open Source Intel (@Osint613)March 8, 2026
Iranian missile successfully intercepted over Israel.pic.twitter.com/z0DsDg4FXh