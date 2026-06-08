"Vidjećemo za 5 godina gdje su": DJ Krmak u javnosti posle duže vremena, progovorio o Jakovu Jozinoviću i Desingerici

Posle duže medijske pauze, muzičar se pojavio pred kamerama i govorio o aktuelnim izvođačima

Izvor: Instagram/djkrmakoffizial

Pjevač Goran Žižak (57), mnogo poznatiji pod umjetničkim imenom DJ Krmak, oduvek je privlačio ogromnu pažnju javnosti svojim specifičnim imidžom i neobičnom frizurom. Iako malo ko zna njegovo pravo ime, kao i to da je završio čak tri teška fakulteta, njegova pojava na sceni nikada nije prolazila nezapaženo.

Posle duže medijske pauze, šoumen se pojavio pred kamerama Kurir televizije, gdje je u intervjuu za emisiju "Stars specijal" govorio zašto ga nije bilo dugo na sceni, ali i o svim drugim aktuelnim temama koje zanimaju javnost.

Za početak je rekao da se muzika danas više gleda nego sluša.

" Takva su vremena došla. Ali ti ljudi vrlo brzo nestanu. Nekad nije bilo ovoliko medija, a ni interneta. Sjećam se da su mi starije kolege nekad pričale, da kad izdaju ploču, mogli su komotno da rade dvorane, rekao je Žižak, a potom rekao šta misli o Jakovu Jozinoviću:

" Moja neka vizija je da na svakih pet godina dolazi do smjene generacija. To je sasvim normalno i svako vrijeme nosi svoje breme. Ljudi su nekad mnogo duže pravili karijere i to je sve turbulentno trajalo. Danas sa jednom numerom možeš postati poznata i atraktivna ličnost. Vrijeme pokaže koliko to traje i koliko to publika prihvati i da li je adekvatna osoba da iznese tu težinu same umjetnosti koju plasira. Vidjećemo i za tog mladog dečka, on je sad lijep i mlad. Sve je u njegovim rukama i u ekipi koja radi s njim."

Na pitanje voditelja da za Desingericu kažu da je "DJ Krmak našeg vremena", kaže:

"Opet dolazim na ono da na svakih pet godina dolazi do smjene generacija. Klinci slušaju nešto drugo."

"Nije lako kada počinješ s imenom DJ Krmak"

Žižak se osvrnuo potom na svoju karijeru koja traje više od dvije decenije:

"Bio sam sistematski spreman da uđem u priču DJ Krmka i da nosim ovu težinu 25 godina. Nije bilo lako. Kad sam ja počinjao, bilo je jako teško da se sa ovim imenom plasiram bilo gdje i da me mediji prihvate. Ljudi su bježali od mene, kao da imam nekakav tifus."

DJ Krmak je otkrio i zašto su kolege bježale od njega.

Izvor: Instagram/djkrmakoffizial

"Naše područje i mentalni sklop je naučio na klasiku - Mića, Drago, Pero i to je to. A odjednom se pojavilo nešto što nikada nije bilo i naravno da je to zaintrigiralo cijelu naciju. "Kakav Krmak, šta je sad ovo?" Posebno moje kolege. Znali smo da pričamo normalno u studiju dok se ne upali crveno svjetlo na kameri. I onda samo osjetim kako moraju da žure i ostave me samog. Ja sam to znao i nosim se s tim."

"Nisam nikad primijetio da mi se neko od njih izvinio i rekao da je pogrešio, a sad prilaze normalno, sjedimo i družimo se. Ja sam znao u šta ulažem i meni je to sve okej. Nikakvih problema nemam, osim što ne mogu na moru da se razgaćim i budem opušten, zato što nema osobe na zemlji koja ne zna ko je DJ Krmak. Plasiram kvalitet."

(Kurir, MONDO)