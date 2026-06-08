Na zelenoj pijaci u TC "Gintaš" juče su kilogram kajsija mogao kupiti za tri eura, a isto toliko su koštale i breskve.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pojeftinile su višnje i trešnje pa se kilogram ovog voća mogao kupiti za 3,50 eura. Jagode prodavci prodaju od 3,50 do četiri, a banane dva eura. Kivi košta 3,50, a pomorandže su euro jeftinije. Jabuke se mogu kupiti od 0,70 do 2,50, a kruške četiri eura. Za kilogram limuna potrebno je izdvojiti od dva do tri eura.

Za kilogram mladog krompira potrebno je izdvojiti 1,30 eura, dok je stari nuđen za euro. Kilogram paradajza je od 2,50 do tri, a krastavac 1,50 eura. Crni luk je od 1,50 do dva eura. Paprike, u zavisnosti od sorte, mogu se kupiti od 2,50 do 3,50 eura. Boranija se može kupiti za četiri eura, a raštan je 2,50. Tikvice se prodaju od euro do 1,50, dok je šargarepa dva eura. Kilogram blitve košta 1,50, a salata 50 centi skuplja, javlja Dan.