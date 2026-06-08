Veza svježe razvedene Jelisavete Orašanin i 11 godina mlađeg Pavla Mensura je privukla veliku pažnju javnosti kako zbog razlike u godinama, tako i zbog tajnosti odnosa.

Izvor: X/instagram/jagodenamagli / screenshot

Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je Jelisaveta Orašanin posle razvoda od Miloša Teodosića započela romansu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, mediji i fanovi ne prestaju da prate svaki njihov korak.

Prava pometnja na društvenim mrežama nastala je zbog mistične fotografije sa siluetama na zidu koju je glumac objavio na svom profilu na Instagramu.

Vidi opis Isplivala zajednička slika Pavla Mensura i Jelisavete koja je sve otkrila: Evo koliko dugo su zapravo zajedno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: X Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen/jagodenamagli Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 7 7 / 7

S obzirom na to da je atraktivna glumica odmah lajkovala ovaj umjetnički kadar, svima je postalo jasno da njihova tajna veza traje najmanje već dva puna mjeseca.

Iako novopečeni par Pavle i Jelisaveta i dalje izbjegavaju direktne izjave, ovaj novootkriveni detalj jasno pokazuje da njihova bliskost nije od juče. Činjenica da su uspješno skrivali romansu od očiju javnosti samo je dodatno podgrijejala interesovanje fanova, koji sada analiziraju svaki njihov kako stari, tako i novi potez.

(Blic / MONDO)